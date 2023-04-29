只收現金！2人用餐後唔夠錢畀　女生提一方法「走數」遭網民鬧爆

隨着電子支付愈趨普及，不少人外出時可能只帶小量現金。早前有網民發文指，早前與女性朋友吃飯後，才發現餐廳只收現金，而他與友人都少帶現金，故大家都「無錢畀」。此時對方卻提議假裝吵架、打架爭執，然後「扮嬲」離開餐廳。樓主聽後不禁質疑「佢點解可以諗埋呢啲食霸王餐嘅方法？」，最後只好讓友人在餐廳等候，自己則獨自往提款後折返付錢。



有網民與朋友吃飯後才驚覺不夠現金結帳，沒料到友人竟然提議：「我哋扮嘈交打交，一起扮嬲離開餐廳，咁就可以唔使俾錢」。（《第三種魅力》劇照）

該名網民在香港討論區以「同朋友出去食飯大家都冇錢畀，睇清楚一個人啦」為題發帖，指早前相約了1名女性朋友吃飯，用餐完畢才發現餐廳只收現金，剛好自己和朋友都不常帶備現金，結果大家都「無錢畀」。正當樓主打算叫朋友在餐廳等一下，自己先去提款，未料對方先提議，「我哋扮嘈交打交，嘈勁啲，之後一起扮嬲離開間餐廳，咁就可以唔使畀錢」。

雖然不知朋友是認真還是開玩笑，但樓主不禁質疑對方為何會想到這種吃霸王餐的方法，認為「佢話留底洗碗都好啲呀」。最後樓主只讓友人在餐廳等候，他則往提款再回餐廳付錢。

雖然不知朋友是認真還是開玩笑，但樓主亦質疑對方為何會想到這種吃霸王餐方法，最後只好讓她在餐廳等自己提款回來。（《我的ID是江南美人》劇照）

帖文惹來網民批評，不少人都認為借吵架「走數」的想法極為膚淺幼稚，又批評樓主與朋友在沒有現金的情況下光顧餐廳，「扮嘈離開？當人傻㗎？」、「冇現金喺身都敢食飯？」、「太天真嘅諗法」、「俾人掉上網，邊度都唔使去，分分鐘做咗香港男主角幾星期，跟住警察搵上門，諗呢啲橋正傻仔」、「Cheap到咁」、「依家啲CCTV唔係裝假狗㗎」。

有人更建議樓主最好遠離該名朋友，認為對方人格有問題，「我點都會有啲現金傍身」、「食嘢唔畀錢已經係好離譜，仲冇覺得自己唔啱嗰下恐怖，真係道德同人格問題」、「幾百蚊換俾人拉，呢個朋友真喺一流」」、「咁無賴，遠離呢啲朋友啦」。