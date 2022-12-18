好驚！未來大嫂懷孕被嘲「米蟲」　男友與奶奶反應令女生秒悔婚

結婚是兩家人的事，婆媳關係亦是不少家庭中的世紀難題。1名台女本來與交往5年的男友決定結婚，雙方一早有共識不會與男方父母同住，也無意婚後2年內生子，直至早前她到男方家談論婚事，卻看到奶奶和老爺「真實一面」，不單目睹懷孕的未來大嫂頂着大肚子做家務，奶奶直斥大嫂是「米蟲」，言語問又暗示樓主應盡快備孕和搬到兩老家中，男友更出聲附和，讓樓主瞬間悔婚，慨嘆起初以為兩老非常開明，惟「一開始我真的被這假象騙了」。



台女與交往5年的男友結婚，但早前在未來奶奶家看到的場面，卻讓她立即悔婚。（Bailey Anselme / unsplash）

該名台女在Dcard討論區發文，表示與交往5年的男友決定步入人生另一階段，雖然她與男友一早討論好未來人生規劃，例如先租樓住再慢慢存錢置業，婚後2年不生小朋友，以免入不敷支，「我們現在的收入，兩個人過剛剛好，還游刃有餘」，但一旦有小朋友，便要顧及孩子花費，懷孕期間也可能要辭去工作。

為了談論婚事，樓主不得不經常出入男方家，也同時「預見」到自己的婚後生活，讓她不禁悔婚。她稱早在談戀愛階段，她便曾到訪男友家中，感覺一家人和樂融融，兩老為人開明，但最近再到他們家時，奶奶似乎也因樓主即將嫁入家中而「不裝了」，男友的大嫂頂着大肚子做家務，丈夫完全沒有出手幫忙，奶奶更會說大嫂的壞話，「說大嫂沒工作是米蟲，都靠大哥養之類的話」。

未來奶奶一直暗示樓主盡快備孕並辭去工作，又希望2人婚後搬入兩老家中，種種言行均讓與樓主的未來規劃不同。（《我的婆婆怎麼那麼可愛》劇照）

樓主原以為男友已將兩人的人生規劃告訴其父母，未料奶奶仍然一直暗示樓主要趕快備孕，又希望她辭職以專注家庭，並稱供樓不容易，婚後搬入他們家中更能節省開支，獲得男友出聲附和。樓主續指，男友一直都相信「男主外女主內」的觀念，認為女性毋需在工作上過份有企圖心，薪水足以維持生活所需即可。

然而，樓主始終認為個人前途比感情重要，將自己的未來「賭在一個人身上」非常不切實際，而且在未來奶奶家目睹的場面，均與其婚後規劃截然不同，故決定悔婚，在文中大嘆「所以我就會想，既然要吃這麼多苦，那結婚給我們帶來了什麼呢？那還不如不結婚呢……可能真的是我太悲觀吧，但我覺得我不敢賭下去，這個婚，我真的不敢結」。