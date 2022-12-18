女友偷偷同其他男人澡堂共浴　被發現先話對方係Gay　網民咁分析

愛情需要兩人共同經營，「避嫌」算是其中一要點，就有網友以「你們可以接受女友跟Gay閨密泡湯屋嗎？」為題發文詢問，許多人則紛紛表示無法接受。



有網友在PTT上發文表示，朋友先前發現她女友跟一位男性友人去湯屋泡湯，朋友女友則表示對方是男同性戀，所以一起泡湯什麼事也沒發生。

原PO無法理解，向網友詢問：「女生說跟Gay一起泡湯，這樣正常嗎？」

【同場加映】日本自由行難度大增 現在浴場食肆要這樣做 必知5大注意位（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 17

許多網友不能接受表示，「不可能，我一定馬上分手」、「我不能接受」、「很多男的都裝Gay接近女生」、「連避嫌都不懂」、「沒事先報備嗎？那可能有鬼」。

還有許多人認為，「問什麼事情記得男女對調再問一次」、「Gay才不會單獨跟女生出去泡湯，你會想單獨跟男生去泡湯嗎」、「叫你朋友也一起去不就好了」、「之後就跟你說跟Gay密不算出軌」、「當心是雙性戀」。

【同場加映】老爺禁止新抱同老公共浴 但要幫佢擦身 多年後奶奶再揭噁心真相（點圖放大閱讀）▼▼▼

+ 19

延伸閱讀：

【味蕾的旅行】柏井壽／京都的水造就美味的豆腐

【雲起時】洪荒／等等吧，等等吧

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】