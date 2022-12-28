綠帽的士片瘋傳！後座「三角錯」女友與男人調情　躁男對司機泄憤

【的士／綠帽／三角關係】女友與別的男人在眼前曖昧調情，作為男友當然難以忍受，但也不應發泄到別人身上吧？網上周二（12月27日）瘋傳1段行車記錄儀（車CAM）影片，的士後座有2男1女，一對疑似情侶及男友人坐車回家，坐在中間的女子在男友眼前，與坐在另一邊的男友人出現親暱曖昧的調情動作，其後男友人先下車，「正印」男友隨即怒火爆發，不斷拍打司機座椅，又爆粗恐嚇，把疑似「戴綠帽」的怨恨發泄在司機身上。最終女子強拉男友下車說「你認錯咗喇」，男方仍不斷質問「有路啊？有路啊？吓？」。影片引來網民熱議，形容這輛是「綠帽的士」，又感嘆司機遭受「無妄之災」，「夜更酒鬼好惡搞」、「生活不容易」。



男友人下車後，「正印」男友怒火爆發，不斷拍打司機座椅，又爆粗恐嚇，把怨恨發泄在司機身上。（影片截圖）

有的士司機於facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」發布多段於周二（12月27日）凌晨1時許拍攝的「車CAM」影片，留言指「27蚊（車費）又要打我部車，又兇我，又扯我件衫，條女同你個fd有路關我咩事，俾人帶（戴）綠帽發泄個司機身上」。

從影片見到，該對疑似情侶及男友人坐在的士後座，3人都沒有佩戴口罩，而女子坐在2個男人中間，其間女子與坐在其左邊的男友人有講有笑，男友人一直用右手攬着女子，又不時把女子拉向自己，2人頭部挨得很近，男方更在女子耳邊說話，不斷親近她，舉動十分曖昧，似在調情。

坐在右邊的男子一直低頭默不作聲，看似與女子較生疏，但突然似按捺不住，抬頭望向女子及男友人，爆粗質問「做乜X嘢啊你？」、「玩X玩未啊？」，顯示他才是女子的男友。不過男友人未有理會，於土瓜灣美善同道下車前繼續與女子調情，又把她的臉拉近自己的臉，男友於是再爆粗質問「X你老X，摸X完未啊？」、「問你啊！」，男友人遂笑着回應要落車。

男友人下車後，後座男女一度沉默，男子其後質問「做過咩？吓！」，女方則搖頭露出無奈表情。雙方沉默一會後，男方開始拍打司機座椅叫「慢啲啊」；見車速未有減慢，男子用更大力度拍打司機座椅呼喝「慢啲啊」，女子隨即按着男友勸「唔好咁啦」。

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司機之後問清楚下車位置，男子卻再發難爆粗「得啦！講X咗啦」。女子繼續勸阻，反被男子罵「關妳X事啊？走啦！」，又不斷向她怒吼，並大力推她。

到站後，女子向司機付款，男子似乎非常不滿，半身衝過司機座位，向司機爆粗狂轟，並拉着司機說「落車！」。女子繼續勸阻說「關佢咩事啫，嗰個係XX唔係佢啊」，男子則怒問「做乜X嘢啊？你兩個有路啊？」。女子重複說「你認錯咗喇」、「都話無（嘢）囉，你可唔可落咗車先啊？唔好阻住人啦」，並拉着男子下車。男子其後邊下車邊說「梗係有路啦！」，至下車後又繼續質問女子「有路啊？有路啊？吓？」。

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影片引來網民熱議，大部份網民都同情司機遭遇，「樓主都好忍得」、「你真係慘」、「27蚊，真係辛苦錢」、「真係無妄之災」、「夜更酒鬼好惡搞」、「生活不易、司機大哥做得很好」。

也有網民認為，男子的經歷雖然同樣悽慘，但不應把怒火發泄在司機身上，「對的士司機就兇狠，對住姦夫就碌X係咩玩法」、「呢啲麻甩佬，真係超級無X用，條女俾人抽水，又唔夠膽出聲，搞個司機有咩用啫」。