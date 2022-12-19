港鐵MMA片瘋傳│黑衣男連環拳狂毆　中女絕招反擊波及乘客變保齡球

【港鐵／MMA】港鐵東鐵綫列車車廂發生乘客打鬥事件！網上周日（12月18日）下午瘋傳１段影片，見到1名長髮女乘客遭1名短髮黑衣男乘客以連環拳狂毆，長髮女不甘被打，大力反擊推倒黑衣男，卻波及附近乘客。影片引起網民熱議，形容是「香港版街霸」，又笑言因天氣太凍「做下暖身運動啫」。有網民則批評不應用暴力解決問題，更不該殃及池魚，「要打就出去打。地鐵車廂內會整到其他人」。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，不清楚影片來源和拍攝時間，車站最近亦沒有相關乘客報告或求助紀錄，但呼籲乘客互相禮讓，保持舒適乘車環境。



港鐵東鐵綫列車車廂發生乘客打鬥。（fb專頁「今日有嘢講Today Review67」影片截圖）

facebook專頁「今日有嘢講Today Review67」周日（12月18日）下午發布1段13秒影片，留言「嘩！港鐵MMA大賽呀？」。影片開始就見到1名長髮中年女人，被1名矮她一截的短髮、穿黑衣的男乘客抓着衣領，並以左手連環拳揮毆打，其間不斷尖叫，但長髮女未能還手一直捱打，另1名較高大的黑衣男子企圖隔開2人，還有穿間條衫的男乘客上前嘗試勸止，但未能停止「戰況」。

黑衣短髮男狂毆中年女過程逐格睇▼▼▼

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其後不知是長髮女用力反擊，還是因列車行車顛簸致未能站穩腳步，長髮女突然連同旁邊的高大男子倒向黑衣男，把打人的黑衣男推倒在地，長髮女亦失平衡壓在黑衣男上方，並波及附近乘客，乘客紛紛站起來躲避並鼓譟，其間仍不時傳出女性尖叫聲。

中年女反擊逐格睇，乘客慘變保齡球▼▼▼

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影片未有提及事發時間及地點，不過車門上的路線牌顯示是橙黃色，相信是行走東涌綫的列車。不少網民看完影片都表示震驚，「香港人變得那麼暴力解決事情！」、「壓力太大」、「香港版街霸」、「嘩，總好睇過電視劇」、「究竟邊個打邊個，邊個鬧邊個？好混亂…」。也有網民笑言，「太凍，做下暖身運動啫」、「請保持社交距離」、「活力之都」。

更多網民批評不應訴諸暴力，更不要影響其他乘客，「要打就出去打。地鐵車廂內會整到其他人」。

港鐵回覆《香港01》查詢表示，不清楚影片來源和拍攝時間，車站最近亦沒有相關乘客報告或求助紀錄。港鐵呼籲乘客互相禮讓，保持舒適乘車環境，又提醒若乘客遇到類似情況，可聯絡車站職員，以便跟進及提供適切協助。