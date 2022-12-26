軟飯王！38歲港男中五後「扮工」21年　女友養起幫瞞家人兼願結婚

「拍拖講心唔講金」，完全在這對情侶身上體現！有打工仔於網上大爆有女同事的38歲男友是「超級軟飯王」，中五畢業後21年來從沒上過班，兩人一直瞞着雙方父母男方「扮返工」的事實，更以「慳錢」和買樓作借口，打算只簽紙結婚，拒絕花錢擺酒。他對於女同事願意嫁軟飯王和養男方一世感到嘖嘖稱奇。



有打工仔於網上大爆有女同事的38歲男友是「超級軟飯王」，中五畢業後21年來從沒上過班。（《軟飯男》劇照）

該名打工仔投稿至fb專頁「奴工處」表示，「軟飯王」21年來連散工也完全沒做過，而且一直「扮返工」欺騙家人，「至於生活開支咁多年完全係靠佢條女養」。他指出，「女方唔知係咪戀愛上腦，見家長嗰陣竟然幫佢條仔夾埋作大話」，欺騙家人以掩飾男友「扮返工」和「食軟飯」的事實，沒想到竟然「過到骨」。

樓主又說，兩人應該都知道謊話遲早會被揭穿，因此以「慳錢」和買樓作借口，打算只簽紙註冊，拒絕花錢擺酒結婚，而最令他想不到是，這麼牽強的藉口女方家人竟然願意相信。他驚訝道，「（女方家人）仲肯畀個女嫁個軟飯王，而條女又竟然肯養條仔一世，你話係咪奇蹟？」。

投稿者驚訝道，「（女方家人）仲肯畀個女嫁個軟飯王，而條女又竟然肯養條仔一世，你話係咪奇蹟？」。（《軟飯男》劇照）

不少網民留言指出這些屬女同事的私事，投稿者不應公開，「人哋將私事同你分享，你就出賣人哋私隱」、「關你X事咩？你咁公開人哋家事，好冇品囉」、「如果你肯定條女知道自己做緊乜嘢，咁樓主唔應該干涉太多，亦應該尊重別人嘅決定」、「我feel到你字裏行間有種羨慕得嚟又妒忌嘅感覺」。

有網民表示，「一句講晒：一個願打，一個願捱」、「都係一種本事嚟」、「咁可能佢有過人長處你唔知呢」、「又話啲女擇偶條件係上進嘅，唉，只可以話，這些機會」、「男人嘅夢想」、「可能真係好靚仔呢？」、「條仔簡直係人生勝利組，介紹我識叫佢過兩招畀我吖」。

也有網民指出「男主內，女主外」沒問題，「點解可以女方唔做嘢靠男方養一世，掉返轉就唔得？」、「其實如果男仔喺屋企做家務/煮飯，咁只係家庭崗位互換」、「其實家庭主夫都唔再係啲咩好出奇嘅，佢老公肯負擔家務湊仔，而老婆又係事業型女性嘅話，冇問題啦！」、「家庭主夫原來會俾人眼紅，都話香港係男女平等㗎啦」。