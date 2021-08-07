iBanker女友人工高自己4倍　男網民訴苦：食軟飯活得好無尊嚴

不少自尊心強的男士都希望自己人工比女友高，能夠養得起女友，不過現實卻有不少例子是女方人工較高。有任職證券行交易員的網民近日於討論區發文表示自己月薪2萬，但任職iBanker（投資銀行家）的女友月薪高達10萬，多他4倍，覺得「食軟飯活得好無尊嚴」、「過唔到自己個關，過得好似乞兒咁」。



有任職證券行交易員的網民近日於討論區發文表示女友月薪多他4倍，覺得「食軟飯活得好無尊嚴」。（Unsplash@christnerfurt）

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樓主在連登討論區發文表示，女友月薪比自己多4倍，足足有10萬元，被其他人說他「食軟飯」，覺得壓力很大。雖然女友不介意他人工高低，但他認為「男低人工顯得男人好廢柴」，而且過多幾年人工差距只會愈來愈大，「今世點努力應該都追唔到佢一半」。

不少網民好奇樓主如何認識另一半，又有何優點可以吸引到女iBanker。樓主透露女友是經父親的朋友介紹，喜歡他夠誠實、感情專一及愛惜她。他又說，女友父親是一名醫生，有兩層樓，而他與家人只是租屋住，時常覺得高攀不起女友。雖然雙方家庭有經濟差距，但樓主慶幸和女友價值觀相近，女友平日都會到茶餐廳吃飯或自己煮食。

其他網民紛紛留言安慰他說女方沒有嫌棄就不要自卑，而且「都係女朋友啫，又唔係老婆」，又指若認同男女平等，為何要介意人工高低，如果心裏難受，應想辦法提高自己人工。更有不少人認為樓主女友根本是超級筍盤，「黐X線，男人終極目標嚟」。

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