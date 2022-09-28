廿四孝女友千字文公審極品渣男　食軟飯食得咁霸氣令網民大開眼界

「朋友問為什麼不刪好友？因為他覺得，他付出的好，很了不起，是我不知道感恩，我就是要讓他知道，吃喝玩樂，沒有他，我自己也能做到，不是一定要他，也不是沒有他就不能完成！」



有女網友在匿名公社發長文公審她一位「超級垃圾前男友」，該男子不僅把長期吃軟飯當作理所當然，對女友的態度還惡劣得令人咋舌，誇張行徑讓無數網民看不過眼，不少人直言：「不經一事不長一智！過了就算了！恭喜脫離苦海。」

點圖放大閱讀原文 看看她的前男友有多渣：

+ 29

「朋友問，都分手了，你管他？我就是因為不甘心！我的好他當應該，他的好要老娘膜拜，尤其是當他給的完全是我自己就能做到的，憑什麼？是！我就是不甘心，我就是要讓你知道，其實，沒有你，所有事情我都能一手包辦，但，你沒有我，就像少了一雙手，什麼都要自己來！」

「當初你當我是免費傭人、免費司機、免費廚娘、免費會計、免費妓女、車子還免費提供乘坐，一堆鳥事都都要我給你弄好好，沒做好、不順你的意還對我發脾氣！哈囉，先生，你有沒有搞清楚，那是你的事情，我只是幫忙，不知道感恩就算了，還當我應該的，不然你是給我多少薪水了？你知道，請傭人一個小時最少也要140（台幣，下同）、司機、廚娘會計一個月最少也要2.2k、妓女40分、1小時就要2、3千，還有你知道你在外面租車子一天多少嗎？」

【延伸閱讀】拍拖8日遭「用完即棄」 女網友公審渣男反被鬧爆冇品：恐怖情人（點圖開始測試）▼▼▼

+ 25

「我被你當多功能使用，你也沒付薪水給我，最重要的，來我家，我還包吃包喝包住包幹，我的車你開出去逍遙，我還要出油錢、保養費、ETC，罰單還我自己出，全部都免費，車內天蓬噴到檳榔汁，就請你開車不要吃檳榔，說我小氣、難搞！先生，你有事嗎？我就想問，你嘴巴長在頭頂上？請我每個月幫你匯5000給人，電話費要求我順便幫你繳，你再拿錢給我，結果，跑去跟你朋友說，你每個月都給我5000零用錢？你真的好意思！」

「一堆日常支出我也沒跟你算那一塊五毛，也不曾叫你拿一點出來補貼我，只要你多花點時間陪陪我，跟我說在我家，就是在陪我，在我家，你滑你的手機，要找你聊天就不耐煩，罵我問很多，這叫陪？說要逛夜市，人家一通電話來約打牌，立刻取消夜市，這叫陪，這叫對我好，到底是誰對誰比較好？講的我虧欠你多少一樣，我也是暈了！真的要算的話，你欠我多少，你那麼會計較的人會不知道？還需要我提醒你？」

【延伸閱讀】每個女人都有粒渣男磁石 答幾條問題即知最易衰喺邊種壞男人手上（點圖開始測試）▼▼▼

+ 23

「一個說自己大男人主義的人，行為卻跟小狼狗沒兩樣，哇，大男人主義，好棒棒，根本就是大懶人主義！兩個人在一起，付出多少皆是心甘情願，而你，只計較自己付出的，對於別人的好，當人家應該，然後吵架就只會在那邊要人情，真的要算，告訴你，你還不知道欠我多少人情、時間、金錢！」

「我不是一定要交，就算交，也不一定一定要你。告訴你，一個懂我的人，是我需要的那個人，就算他性無能，我都不會嫌棄，一個不懂我，只愛自己的人，也不會是我要的，不要以為，我就一定要你！但，人垃圾也就算了，床上完全沒有可取之處，還以為自己很厲害這樣！搞的我演戲比做愛累！然後每次吵架老是放錯人家重點，講都講的人家多無理，講輸人只會惱羞成怒，有點風度好嗎？有理走遍天下，不是你大聲就是你對，OK？總之已經分手，我現在過的很快樂，而且很好，單純抱怨，發泄一下我的怨氣！」

長文引來不少網友替原PO不值，也高興她已跟這極品軟飯男一刀兩斷：「安慰自己，不經一事不長一智！過了就算了！恭喜脫離苦海。」「你當初眼睛一定被很大陀的蛤蜊被粘住了。」「很棒的女友，只是遇到不珍惜的男人。恭喜你自由了，下個睜大眼睛看，會遇到更好的。」「恭喜解脫！這種女朋友我怎麼沒碰過，碰到一定供起來當老佛爺。」「加油，擺脫爛軟男廢物。」

【本文獲「爆料公社」授權轉載。】