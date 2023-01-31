阿爺係同性戀！失老伴後識男友　1舉動戀情曝光　兒媳震怒斷供養

雖然現代社會思想逐漸開放，部份地區或國家更將合性戀合法化，但仍有不少家庭是難以接受。有男生早前發文，指自從嫲嫲離世後，爺爺便獨自生活，並在社區中心活動認識了男友，礙於老年同性戀者思想保守，相處過程亦不會有親密行為，故家人以為爺爺只是結識了新朋友。惟直至爺爺跟男友同居，加上爸爸偷聽他們的對話，才讓這段同性戀情曝光。樓主的爸爸對此極力反對，甚至以不給錢養老作威脅，以及想將他送到老人院，但樓主則形容「感覺到阿爺開心咗好多」。帖文引來網民熱議，許多人都支持樓主的爺爺，認為老年人能接受自己是同性戀並不容易，家人亦應多給予支持。



有男生指嫲嫲過世後，爺爺便獨自生活，參加中心活動認識現任男友。（《叔‧叔》劇照）

該男子在Dacrd討論區以「阿爺係同性戀」為題發帖，指嫲嫲8年前過世，自此爺爺便獨自生活，4年前參加社區中心的活動結識了現任男友，但由於老年同性戀者有着保守思想，「相處過程唔會話有好親密嘅行為，所以我哋成家一路都以為係阿爺識咗個新朋友，佢老年生活又好悶，多個朋友都好」。

然而，爺爺早前突然提議讓該名友人搬入家中同居，樓主的父母才察覺有異樣，而某天爺爺與男友用電話聊天時，爸爸偷聽到超出友誼的對話才讓事情曝光，父子更大吵一架。樓主續指，爺爺現時可謂眾叛親離，父母要脅他們不能同居，否則便給錢爺爺養老，還想送他到老人院，最後演變成僵局。

不過，樓主心痛爺爺，「我而家間唔時會偷偷哋去探阿爺，不過我細路仔都冇辦法幫到佢哋啲乜，但係我感覺到阿爺開心咗好多」。

由於老年同性戀者有着保守思想，相處過程不會有很親密行為，所以全家以為他只是認識了位新朋友，還覺得老年生活這麼沉悶，多個朋友也好。（《叔‧叔》劇照）

大批網民表示支持樓主的爺爺勇於追求自己所愛，「經歷大半世人，抑壓咁耐嘅事，終於可以係有生之年搵返自己唔係易事，慢慢說服屋企人接受，當係了咗老人家心願」、「如果我有個咁嘅阿爺，我一定會好惜佢，畢竟真係好有勇氣同埋好型」、「人老咗只係想搵個伴，男女都好，一齊開心咪得」、「佢依家又唔係出軌，仲想點」、「你有盡力用自己嘅方式支持爺爺就好」。

有人亦質疑樓主父親只是借故拒絕養育老人家，「其實係咪你阿爸唔想養，順勢有借口送佢去老人院？」、「其實香港對同性戀者好唔友善」；另有人則擔心爺爺會否是遇到騙徒，「我反而會擔心你阿爺個男朋友係咪真心，始終騙案唔少」。