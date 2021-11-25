阿爸離婚後帶同性朋友返家　阿仔驚見兩人同入房：唔夠膽開口問

離婚不一定是壞事，很多夫婦分開後更能好好相處及過新生活。有年輕男生日前發文指，父母約半年前離婚，各自過生活但感情「仍然係一家人」。不過與父親同住的他近日發現，爸爸不時帶同1名同性友人回家，更曾目擊兩人一同入房獨處。他直言「硬係覺得怪怪地」，卻不敢直接詢問兩人的關係，不知如何是好。



有網民指近日發現已離婚的爸爸常帶1名同性友人回家，對兩人的關係感好奇，卻不敢開口詢問。（《叔‧叔》劇照）

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該名男生早前於Dcard討論區發文，指父母約半年前離異，「我起初以為係因為感情變，關係唔係咁好，所以離婚對佢哋來講都唔係壞事」。他指父母離婚後各自生活，感情「仍然係一家人」，而他則與父親同住。

直至最近他發現，爸爸常常帶1名男子回家，甚至曾經目睹兩人同時進房間，令他不禁感到奇怪，「佢同我講係朋友，但係我硬係覺得怪怪地」。他甚至懷疑爸爸與該名友人不只屬朋友關係，然而不知如何開口詢問，「我又唔夠膽開口問佢，怕有咩誤會」。

樓主懷疑爸爸與該名友人不只屬朋友關係，然而不知如何開口詢問。（《叔‧叔》劇照）

帖文引來網民討論，不少人也認為樓主若對爸爸與友人的關係感好奇，大可直接詢問，「老竇嚟㗎嘛直接問佢啦」、「如果你哋關係ok嘅，大家男人咪直接問佢係咪」、「佢係唔係其實都唔多影響到你嘅，你ok咪祝福佢，唔ok嘅咪當平時咁」。

亦有網民指出，即使爸爸真的與男性友人發展，對樓主也沒有任何影響，「你要問唔係問題，但你唔可以對呢件事抱有批評嘅心先，因為而家佢做咩，只係需要向自己負責」。而樓主則指自己只是出於關心，並非打算批評爸爸，「我只係出於關心我老竇啫，大佬有個陌生人我唔識嘅，耐唔耐出現喺我屋企，佢話就話朋友，但係有啲怪怪地」。