大媽無戴口罩兼遲到被拒上巴士　用石打爆車門累停駛　後續更囂張

【新巴／口罩】追巴士是港人日常事，但這樣做也太過分了吧！網上將軍澳群組今日（12月21日）瘋傳1段影片，據指1名沒戴口罩的大媽因被司機拒絕上車，竟就用石頭把巴士車門玻璃打爆，碎片散落地上，連累巴士要停駛。大媽犯事之後更慢慢離去。影片引起網民街坊眾怒，直斥大媽犯事後施施然行開，態度十分囂張，又斥其行為瘋狂而自私，一定要嚴懲，「自己上唔到，就要成車人佢一齊遲到，真係好自私！」、「刑事毁壞，報警，可判監」。

《香港01》記者正向新巴查詢。警方則證實，今早7時許，35歲姓嚴巴士車長駕車往翠林邨方向行駛，駛至寶林北路寶翠公園對開因交通燈號而停車，突然有1名女途人從後衝上，用石頭砸穿車門玻璃，車長報警求助，警員接報到場，未有發現涉案女子，將案件列作「刑事毀壞」處理，交由將軍澳警區刑事調查隊第3隊跟進。



有沒戴口罩的大媽因被司機拒絕上車，用石頭把巴士車門玻璃打碎，拖累巴士停駛，（Facebook群組「將軍澳主場」）

有網民今早（12月21日）於Facebook群組「將軍澳主場」上載多段影片，直指要「公審條八婆」，「唔戴口罩又遲到唔甘心司機唔畀上，就拎石頭掉咗2次玻璃，成車陪你喺度遲到」。樓主指事發於寶琳北路，稱該大媽「有前科」，每日早上6時45分至7時會在寶仁樓站乘搭694號巴士。

影片見到，該名穿上黑色大衣、紅色長褲的大媽，沒有正背着巴士方向跨過石壆慢慢離開，其間不斷回望，全程都沒有戴口罩。（fb群組「將軍澳主場」）

從樓主上載的影片見到，該名穿上黑色大衣、紅色長褲的大媽，沒有正背着巴士方向跨過石壆慢慢離開，其間不斷回望，全程都沒有戴口罩；另1段影片見到巴士車門左邊玻璃被打碎，穿了1個大洞，玻璃碎片散落地上，而下層車廂內有數名乘客，司機則站在中間車門處理事件。

網民街坊看過影片都感到憤怒，斥責大媽自私，應該嚴懲，「自己上唔到，就要成車人陪佢一齊遲到，真係好自私」、「呢啲人應該判佢以後唔可以坐巴士」、「刑事毁壞，報警，可判監」、「準備坐監」、「影到個樣實拉到啦，乖乖地自首好過」。也有網民認為，如果追不到巴士，「其實跑去下一個站先係正確答案」，不應用暴力發泄。