美斯C朗唱《少林足球》經典歌？　零違和感影片瘋傳　原版仲有佢…

【美斯／Ｃ朗拿度／世界盃／球王／GOAT／少林足球】美斯和C朗誰是球壇「GOAT」（Greatest of All Time，史上最佳），曾是球迷能討論3天3夜的話題。世界盃曲終人散，但網上近日瘋傳一段惡搞周星馳電影《少林足球》中功夫加唱歌跳舞一幕，將大師兄換臉成美斯、周星馳換臉成C朗，在facebook上引爆笑彈。翻查資料及影片水印，片段最早應該出自微博及內地剪輯視頻博主「電影七十二變」之手，原始改版中第一幕還有中國球員武磊打鼓伴奏。



網上近日瘋傳影片，只見《少林足球》經典一幕被換臉惡搞，主角變成美斯和C朗拿度。（影片截圖）

美斯、C朗一時瑜亮，近日facebook群組瘋傳影片，有網民惡搞周星馳電影《少林足球》中周星馳和大師兄唱「少林功夫好嘢」一幕，將大師兄換臉成美斯、周星馳轉臉成C朗，搞笑配上原始聲帶大唱：「少林功夫醒，好好嘢，少林功夫勁，係好勁，我係鐵頭功，無敵鐵頭功，你係金剛腿，我係金剛腿。」

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影片令網民爆笑，「C朗好似」、「C朗幾型」、「美斯個樣有晒飛哥氣質」、「美斯叫C朗認真啲個樣好X好笑真係」、「三更半夜笑到收唔到聲」，有人更提議應該標籤美斯和Ｃ朗讓他們觀看。部份人提問「點整㗎，高手，天才」，有網民解釋用換臉App就可以做到，又建議「應該用美斯個樣，套落張家輝啲戲度」。

片段中有水印寫着「電影七十二變」，翻查網上資料，該惡搞影片最早於12月10日，由微博剪輯視頻博主「電影七十二變」上傳，他同時將影片放到內地影片網站「bilibili」，題為「足球巨星加唱歌跳舞，你說有沒有搞頭」，有破百萬點擊，逾4萬多人轉發。

較早在網上瘋傳的惡搞片，開頭一幕是中國球員武磊在打鼓伴奏。（影片截圖）

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影片標明取材自《少林足球》」，純屬虛構，使用了合成換臉技術製作，僅供娛樂。而原始的換臉片版本，第一幕為中國球員武磊在現場打鼓伴奏，內地網民笑稱是「武磊友情客串」，更有廣東網民留言說「有粵語版就無敵了」。片段還引出了內地知名足球評述員詹俊留言：「鐵頭功是吧，金剛腿是吧？」隨後轉載或仿照的惡搞片已刪去了武磊打鼓一幕，但的確有了粵語版。

內地知名足球評述員詹俊也在影片下留言。（bilibili截圖）

（綜合）