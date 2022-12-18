慘？律師試差1分落榜　摩洛哥世盃成借鏡：不是輸，只是還沒有贏

文：呂秋遠 台灣律師

昨天律師放榜，哥哥的孩子第二次挑戰，還是差了一點分數落榜。老爸很關心，所以我在知道消息以後，就打電話回家，告訴他這個消息。他的反應，一如我的預測：

「沒考上就是沒考上，我不想聽他差幾分。」



摩洛哥是第一支進入世界杯足球賽前四強的非洲隊伍。（GettyImages）

欸，不是啊！差1分跟差100分，差很多好嗎？

但是，我懶得跟他說了，只告訴他：

「如果輸了就是輸了，沒有什麼好說的，摩洛哥就不值得尊敬了。」

我知道他聽不懂，而且，這些年他也就是這樣，所以我不想說了，只是把電話掛上。但，掛上電話以後，還是一直在想，輸了，真的就是輸了嗎？

拜託，除了極少數人以外，絕大部分人的人生，都是千瘡百孔的，只是不想讓人家知道而已，好嗎？落榜、被傷害、被背叛、傷害別人、離婚、被離婚、被開除、離家出走、被離家出走、生病、犯錯，誰沒有這樣過？只是我們看別人的人生，都雲淡風清，看自己的人生，都是驚濤駭浪，如此而已。

輸了就輸了啊！那是結果，但是結果，其實有很多不同因素的影響組成，不是努力與否可以決定的。努力，當然是一定要的，但努力之外，還有太多因素會讓努力化為烏有。像是摩洛哥，第一支進入世界杯足球賽前四強的非洲隊伍，就是一個例子。

呂秋遠認為摩洛哥首次進入四強，雖然最後未能入三甲，但一路上的表現早已超越比賽本身。（GettyImages）

摩洛哥在2009年之前，並不是傳統足球強國，在國王的大力支持下，摩洛哥才開始建立國家足球學院，培養年輕的足球人才。足球協會也大幅改革，建立女子足球，這在伊斯蘭教國家是非常不容易的，投資足球場、在學校與俱樂部廣設足球隊，並且建立完整的足球聯賽制度。此外，摩洛哥在這幾年，也四處招募在海外體壇奮鬥的僑民。在這次比賽裡，全隊26名球員中，就有14人在海外6個國家出生。為了安撫這些球員的情緒，教練讓球員的家人也一起住進選手村裡，所以，才會有哈基米（Achraf Hakimi）場邊親吻母親的動人畫面。

他們一路挺進，首次進入四強，雖然最後還是輸給法國，那又怎樣？他們還是很厲害的球隊，因為一路上的表現，早就已經超越比賽本身。他們最終沒有拿到冠軍，但是沒有人會認為，這支球隊是失敗的。在比賽的過程中，他們早就證明自己的能力，至於輸贏，又不是自己表現好就可以了，別人可能表現更好，就這樣而已。

人生，除了生與死，其他的都是擦傷。真的，別太在意勝負，享受過程中的痛苦與快樂，才是絕對重要的，我還是會一直支持你唷！

這句話，給我哥哥的兒子，也給其他在各種比賽中，還沒有贏的人：

你只是還沒有贏，不是輸了。只要不死，你都沒輸。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）