世界盃｜男子花逾$13萬賭波　1100張彩票1張都無中　崩潰要求退款

2022年卡塔爾世界盃進入尾聲，賭徒們埋單結算賺定蝕？內地一名男子在世界盃期間，花了12萬元人民幣（下同，約13.4萬港元）買1100張足球彩券，沒料最後竟然一張都沒中獎。他其後以不懂足球規則而老闆沒說明為由，要求對方退款，遭網民恥笑，「玩不起就別玩」。



于先生購買的過千張彩券一張都沒有押中，「現在啥也沒有，全是一堆廢紙嘛」。（影片截圖）

內地媒體報道，四川成都男子于先生日前一口氣在巴西對克羅地亞的賽事中，買了1100張估算巴西勝出的彩票，總計11萬元（約122,648港元）。另外，他又買了巴西對克羅地亞及阿根廷對荷蘭兩場比賽的比分，共12種組合，共花了1.2萬元（約13,375港元）。最終克羅地亞以12碼4比2淘汰巴西，于先生購買的過千張彩券一張都沒有押中，「現在啥也沒有，全是一堆廢紙嘛」。

但更讓人傻眼的是，于先生竟然要求彩券行老闆撤回該筆投注，提出的理由是自己不懂足球規則，而老闆事前也未說明清楚，「我當時去買的時候，他也沒有跟我簽訂一個大額的合同，也沒有跟我講透、沒給我講全，不合理，對不對？所以說如果我按照私人方式來講的話，這筆交易就是無效的」。

于先生日前一口氣在巴西對克羅地亞的賽事中，買了1100張估算巴西勝出的彩票，總計11萬元（約122,648港元）。（影片截圖）

該彩券行店主則向內地傳媒表示，于先生屬於大額投注，還需要提前預約，當日光是打印一千多張彩票已花了約2小時。店主表示，于先生購買前，自己曾通過微信將購買規則發給對方，他到店後又解釋多次，還勸他要理性投注。

而店內牆壁都有貼上溫馨提示，寫道「世界盃期間，比賽可能會出現加時和點球（12碼），競彩遊戲所有玩法的結果判定均以常規90分鐘（含傷停補時）的比賽結果為準。加時賽和點球產生的比賽結果，均與競彩遊戲開獎結果無關」。店主還無奈表示，賣彩票十多年也是第一次遇到要退款的，但他未有答應于先生要求。

于先生日前一口氣在巴西對克羅地亞的賽事中，買了1100張估算巴西勝出的彩票，總計11萬元（約122,648港元）。（影片截圖）

有內地律師則表示，彩票主要用於公益事業，從設計機制來說就是不會返還本金的，故于先生能獲得退款的機會極微。

事件引起網上熱議，不少人都恥笑男子「玩不起」，批評他愛賭且耍賴「回來重新踢嘛，踢到你中獎為止」、「你都猜比分了，還不懂規則」、「我總共輸了23萬都沒說啥」，亦有人指今屆爆冷多，只能願賭服輸，「巴西克羅地亞，買了0-1、0-2、0-3就是不買0-0，這就是命」。