美斯原名「梅建國」是中國人？內地網狂賀國人的驕傲　真相竟是…

【世界盃2022／美斯】35歲阿根廷「球王」美斯於卡塔爾世界盃帶領國家隊擊敗法國，成功捧起大力神盃圓夢，也令美斯足球生涯添上完美一筆，成為國家英雄。近日中國內地網絡卻傳出「梅西（內地譯名，即美斯）原名梅建國，是中國人」，結果令不少內地網民大讚是「國人的驕傲」。翻查資料，美斯其實是在阿根廷羅薩里奧市（Rosario）出生，屬「中國人」的傳聞似乎不攻自破，看來是網民旨在搞笑胡謅。



35歲「球王」美斯於卡塔爾世界盃帶領阿根廷隊擊敗法國，成功捧起大力神盃圓夢。（Getty Images）

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美斯於12月18日舉行的卡塔爾世界盃決賽中，帶領阿根廷隊在12碼對決中擊敗法國隊，是美斯出戰5屆世界盃以來首次捧起大力神盃，成為真真正正的「球王」。

就在全球祝賀美斯、阿根廷舉國歡騰之際，中國內地多個平台如抖音、小紅書、微博等，都有網民指出「梅西（內地譯名）原名梅建國」，自幼跟隨父親移居阿根廷，祖籍則眾說紛紜，山西、山東、廣東都有人提及，但最重要是強調美斯是「中國人」，是「國人的驕傲」。

中國內地多個平台如抖音、小紅書、微博等指出「梅西（內地譯名）原名梅建國」，自幼跟隨父親移居阿根廷，是「中國人」。（網上圖片）

「梅西原名梅建國，是中國人」旋即引起內地網民熱議，更有網民表示認同，「聽說他（美斯）媽媽是這邊嫁過去的」、「人只能外出才有人看你的才華」、「真假？」、「難怪他個子小完全不像外國人」。但也有內地網民認為只是「胡扯」，「啥玩意，都要往自己臉上貼金」、「雖然是明顯的玩笑，但是真的會有人信的」、「這個樣子都是中國人？」。

翻查資料，美斯於1987年於阿根廷羅薩里奧市（Rosario）出生，4歲的小美斯被外婆帶往參加球會活動，初次接觸足球已經深深愛上。至11歲，美斯被診斷患有生長賀爾蒙缺乏症（GHD，又稱垂體性侏儒症），患者因生長激素缺乏導致身材較同種族、同年齡人士矮小，他亦因此病需要大量金錢治療，令阿根廷甲組聯賽球會卻步。

不過「塞翁失馬焉知非福」，美斯隨家人到西班牙巴塞隆拿試腳，成功加入巴塞隆拿青年隊，球會亦願意支付其醫療費用，最終成就了這個「球王」。