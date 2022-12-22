美斯與小智的7個神巧合　兩人經歷如出一轍　網驚：劇本誰寫的？

卡塔爾世界盃 於日前盛大落幕，雖說 阿根廷 國家隊在小組賽第一場從領先到而後落敗，以 1：2 輸給沙特阿拉伯，但後續比賽逐步找回狀態，除了順勢踢進決賽決戰 法國，美斯（Messi，梅西）也帶領球隊捧起大力神盃，並為阿根廷奪下第三座世界盃冠軍。



回顧美斯故事，克服疾病、並在球場發光發熱，但在橫掃足壇各大獎項的同時，自 2005 年開始披上阿根廷戰袍，卻在本屆卡塔爾世界盃前難以為國家隊增添星星，也是他心中長久以來的遺憾。而在今年終於拿下世界盃，不僅美斯的傳奇故事增添新篇章外，他的過往也被網友挖出，與《寵物小精靈》（精靈寶可夢）主角小智十分相似。

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要知道，陪伴普羅大眾長達 25 年的《寵物小精靈》主人翁－小智，10 歲自真新鎮出發後歷經多個聯盟的訓練、戰鬥，也是在今年 11/11 號於「寵物小精靈世界錦標賽」擊敗號稱不敗王者的伽勒爾冠軍「丹帝」勇奪世界冠軍，圓了長年對「冠軍」的期待。

鑒此，便有網友根據兩人相似之處作出比較，統整出七大點，包括「兩人都是出生在 1987 年」，「兩人在小時候便離開家鄉」，「兩人都是區域稱霸（美洲盃和阿羅拉聯賽）卻都沒能拿下世界冠軍」，「兩人在決賽上，都是遇上衛冕軍」，「兩人都在大賽上失利過，最終以亞軍作收」，「兩人冠軍戰都先領先再被追上、而後又再拿下勝利」以及最後的「兩人都在 2022 年，拿下期盼已久的世界冠軍」等特點，讓人驚艷到美斯以及小智的相似之處。而此些相似之處也於網路上掀起熱議，除了有網友留言道「封神！」「這劇本誰寫的？」之外，也表達「兩人都是 GOAT」等化，顯露出動畫裡的小智，以及現實生活中美斯在專注領域的偉大。

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