美斯老婆1張捧盃照背後小三反成焦點　「陪瞓」20年淪人肉佈景

阿根廷球王美斯（Messi）終於圓夢，今年率阿根廷拿下隊史第3座世界盃冠軍，而賽前特地前往卡塔爾「陪瞓」的阿古路（Sergio Aguero）奪冠後加入慶祝，但美斯在幫嬌妻安東尼娜（Antonela Roccuzzo）拍照時，站在後方的阿古路意外入鏡，眼神兇狠被網友恥笑：「誰才是小三？」



阿古路和美斯是長達近20年的好友，兩人除了是阿根廷國家隊長年班底，出征國際賽時都是室友，阿古路甚至為了美斯，轉隊加入美斯前東家西甲豪門巴塞隆納，但34歲的阿古路去年底因心臟問題提前掛靴，結束17年職業生涯。（點圖放大看更多阿古路的照片👇👇👇）

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這次世界盃，沒有阿古路，美斯選擇不要室友、一個人睡，直到決賽前夕，阿根廷國家隊暖心邀請受傷等因素缺席的球員加入陣營，也促成阿古路和美斯重溫室友情誼，阿古路還在4強擔任頒獎嘉賓，頒發單場最有價值球員給美斯，美斯見好友立馬討抱抱，兩人臉上滿是笑意。

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而美斯率隊奪冠後出現有趣的一幕，美斯幫愛妻安東尼娜拍捧大力神盃照時，阿古路站在附近被其他攝影機拍下，他面無笑容看著安東尼娜，讓網友笑虧，「誰才是小三？」、「阿古路不想把美斯還給她。」

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