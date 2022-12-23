恐怖月子中心？陪月員疑瞓着19天大BB摔地　產後媽沖凍水涼仲有…

光顧月子中心，無非就是想坐月安心兼保障嬰兒，沒料到陪員月居然讓寶寶摔落地？湖南有媽媽向內媒申訴，指產後入住月子中心，未料陪月員在哄19天大寶寶睡覺時，竟自己也睡着，更將寶寶摔落地上，直至寶寶痛哭她才醒，該媽媽怕這一摔會令寶寶留下後遺症。她又指月子中心設備出問題，試過連續4天被迫洗冷水澡，吃飯還吃出沙子。然而，陪月員否認自己睡着，形容事件是場意外，月子中心則叫事主自行向職員提告。雖然監管部門已介入並稱會要求整改，但事件令網民氣憤，直斥中心方明顯想撇清關係，又擔心寶寶狀況，「會不會落下殘疾？」。



內地有媽媽產後入住月子中心，寶寶卻被陪月員意外摔落地。（微博影片截圖）

湖南郴州市曾姓媽媽向《澎湃新聞》投訴，稱產後於9月23日入住當地一間叫貝瑞佳的月子會所坐月，未料10月11日早上，發現月嫂（陪月員）抱着19天大寶寶哄睡時，「砰」一聲將寶寶滑落地。她驚覺陪月員是自己睡着鬆手，還張開了腿令寶寶直摔地面，直到寶寶痛哭，陪月員才醒來，即抱起說「寶寶沒事，不用擔心」。她計算事發時的墮地高度，梳化加上陪月的身體約有70厘米。

曾媽媽稱當時嚇得眼淚直流，她引述醫生說法，稱孩子事後有輕度行為認知異常，不排除有後遺症。她擔心對寶寶有大影響，試過和月子中心協商，但對方態度怠慢，而且入住數天都因設備出問題，被迫連續沖4天冷水澡，甚至吃飯都吃出沙子。除了經常找不到陪月，還發現孩子被陪月搞到多次磕碰（即碰撞）。

曾媽媽抱怨寶寶被摔之後白天不願睡覺，一直不停哭鬧及在夢中驚醒，「我真的每天狀況都很差，總是以淚洗面」。不過醫生強調現在看不出小孩會否有後遺症，「所以我真的很害怕，就是沒有醫生能跟我說寶寶以後沒事」。該名雷姓陪月員則聲稱當時沒有睡着，事件只是意外，「是給寶寶拍嗝（掃風）時，寶寶在我身上趴着休息，滑到我的膝蓋上，然後從膝蓋那邊滑下去的」。

曾媽媽認為月子中心有部分責任，要求賠償事件中的檢查費、精神償失等共5萬多元人民幣，又指控月子中心涉嫌作虛假宣傳，該名陪月是「無證上崗」。不過，月子中心建議曾女士向該名陪月提告，又指她現時已被暫停工作。該市的市場監督管理局已介入事件，指月子中心有承認責任，但曾女士提出的部分條件，特別是嬰兒成長問題及簽責任承諾書，「這個東西誰都不可預見」。涉事的陪月員是有證件的，對於中心飲食等質素問題，他們會加強監管及要求整改。

事件仍引起網民爭論，直指即使是意外，民眾花錢入住月子中心正正是想確保孩子安全，「這就是花錢找罪受」，最氣憤的是中心「甩鍋保姆」，「出了問題會所推的一乾二淨讓顧客自己去起訴店員」、「這種就該讓月子中心賠到破產，他們就會加強保姆的專業性了」。

有網民提到月子中心索價不菲，「既然接受那麼高的價錢，就應該把事情做好」，又指富經驗的陪月員不會到月子中心上班，「去月子中心上班的基本上很多都是新手培訓的，相信我，新手的練手地就是月子中心」「用的都是新人。工資低勞動強度大」。

（澎湃新聞）