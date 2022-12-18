12星座年底回顧｜一文看清今年自己種下咩禍根　趕快斷捨離迎2023

不知不覺到了12月，大家今年過得怎麼樣呢？



不論你過得如何，這個月份，總有一些東西是要放下的了。快來看看，12星座各自需要怎麼斷捨離吧！👇👇👇

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白羊座 拋棄錯誤的夥伴

今年的你會不由自主地對比和計較，無論是競爭對手、還是朋友家人，都因此產生了不少心理落差。不要計較，尤其不要和不值得的人計較，直接拋棄錯誤的夥伴就好，不要陷入由他人引起的情緒漩渦。

金牛座 告別派系鬥爭

今年的你加入了大大小小的團隊，認識了不少新夥伴。但進入一個陣營，也意味着與另一個陣營敵對。因此口舌是非多，派系鬥爭嚴重。你應該努力躲開這些紛擾，避開團隊醜聞，經營自己的東西。

雙子座 棄舊情，遠舊人

今年朋友眾多，也留下了不少讓你情感深刻的事件。不過，情緒對你來説並沒有太多幫助，是時候遠離酒肉朋友和不良感情的侵擾了。有的人甚至要搬家，學會獨立，和舊時光劃清界限，學會忍耐寂寞。

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巨蟹座 調整個人立場，拋棄舊我

今年你的家庭生活發生了不少變化，不用我説，你也意識到了自己的家庭責任和往常不同了。所以這個年底你需要調整好自己，注意家庭身份的轉變。部分離家的遊子，即便出門在外，也要心繫家人。

獅子座 不要抱着多餘的自尊心不放

今年的你，是否又走上更高的位置了呢？切記高處不勝寒，不可驕傲，需拋棄不必要的自尊心，多聽別人的建議。來自下屬／下級的良言和最新的諮詢也要善於採納。做事要考慮全局，而不是面子先行。

處女座 拋棄被動

今年處女的生活變化還真的不小，有些人甚至迎來大變動。不過變動並不是壞事，若能果敢決定，積極擁抱變化，那無論對事業還是愛情都會更上一層樓。面對自己的生活，要更加主動才行。

天秤座 告別不良生活習慣

今年天秤忙忙碌碌，勞累了筋骨，特別需要重視健康問題，也要關注精神健康。請你們明白，錢是賺不完的，而傷害自己的人也不值得你多思考，應該養成良好生活習慣，讓身心都回到健康的軌道上。

天蠍座 拋棄無謂的情感牽扯

這一年，天蠍經歷了不平凡的情感路，對自己的感情觀念有了更新。年底了，你們是時候拋棄無謂的感情牽扯了。這裏的感情不一定指愛情，還有莫名其妙的「兄弟姐妹」以及一言難盡的原生家庭。告別束縛，拒絕狗血，你們才能放開手做自己想做的事。

人馬座｜射手座 砍掉不健康的事業方向

今年的人馬座對自己的事業有了不少新嘗試，甚至進行了版圖擴張。但也有不少不良資產、冗餘業務，無謂的方向。這個年底可以刪繁就簡，把沒有利潤和發展的業務砍掉，留下有看點的，明年重點推進。

山羊座｜摩羯座 更新家庭責任觀，改變生活重心

知道你一向喜歡拼事業一點，今年拼事業拼得盡興嗎？年底啦，是時候把重心移到家庭上啦~在忙忙碌碌的一年後，你會發現自己更傾向於尋找生活樂趣，也明白了生活、愛人、親戚對自己事業的助力。

水瓶座 改變金錢觀，轉攻為守

一到年底就要開始審視今年的收入和支出情況，而對水瓶來説，這個年底還需要及時調整自己的金錢觀，不要大手大腳，要有轉攻為守的意識。增強儲蓄意識和對醫療、保險的重視程度，增加自己抵抗風險的能力。

雙魚座 告別急躁

雙魚這個年底真的切勿着急。不少雙魚都發現生活好像出現了一些變化，似乎能看到新的發展機會，但又模糊不清，想抓住而不得。你們要告別急躁的心情，一切都要慢慢來，所有急着要結果、着急表現自己的項目，對你們都不利。

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