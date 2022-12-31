12星座愛情｜4對情侶組合難以走到最後：最初糖黐豆　結果水溝油

如果和某個人在一起會是一個高開低走的連續劇你怎麼選？



巨蟹&雙子

社恐的巨蟹對於雙子的自來熟很是羨慕，認為對方易打交道。而開放的雙子偏見很少，一開始對誰都友善，巨蟹也不例外。

可時間久了，雙子的善變、粗線條、尤其是記性差守不住秘密會讓敏感的巨蟹常有被背叛甚至羞辱的感覺，而前者也會厭煩了後者的多愁善感和奪命連環call。

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水瓶&水瓶

兩個外星人碰在一起，免不了一場同類間的惺惺相惜。雖然各有各的怪，但終於獲得了那種「沒毛病，你可以成為任何人而無須改變」的相互懂得。

然而在任何情感的關係中，太過自我會讓人體驗到冷漠，刺痛水瓶的恰恰是最初吸引他的。

獅子&山羊（摩羯）

站在高山之上，強者相互愛慕，也會相互嫌惡——獅子和山羊大抵如是。因為對方身上有自己渴望而不可及的優點，才選擇靠近。

可誰又不願被對方光芒所掩蓋，總在有意無意地較勁，想壓對方一頭。贏了生出鄙夷之心，輸了陷入戰敗的抑鬱，無論如何，當初的歡愉只剩一地雞毛。

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處女&天蠍

處女和天蠍有着同樣的審慎，一個把控細節，一個直覺敏鋭，是相互覺得默契和靠譜的存在。

可這些特質用在事務上效果很贊，對人就顯得算計太多。所以二者對彼此難免會懷着一分防備和懷疑，走不到真正的親密。

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