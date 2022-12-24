聖誕派對交換禮物　拆開一刻全場嚇到酒醒　港男即掉：周身唔聚財

古曼童源於東南亞，類似中國人常說的「養鬼仔」，近日就有男生發文指陪朋友去公開的聖誕派對，每人入場前先要放下1件禮物，離開便可以選擇1份拿走。由於派對期間有喝酒，男生離開時迷糊間根本不知抽中什麼禮物，直到朋友着他立刻扔掉，才被告知原來是「養鬼仔」的物件，嚇得全部朋友都鴉雀無聲。帖文引來網民兩極意見，有人認為送禮者過份，更建議樓主尋求專業人士幫助，亦有人認為不要過於迷信和擔心。



有男生發文指陪朋友去公開的聖誕派對，入場前先要放下1件禮物，離開便可以選擇1份拿走，由於在派對有喝酒，所以迷糊間根本不知抽中什麼禮物。（《愛回家之開心速遞》劇照）

該男生在Dcard討論區以「聖誕交換禮物抽到養鬼仔」為題發帖，指陪朋友去聖誕派對，場地規定每人入場前先要放下1件禮物，離開便可以選擇1份拿走，派對沒有限制，所以任何人都可以自由出入。由於在派對上喝了酒，樓主稱「我哋走嘅時候都暈暈地，唔知點解揀個件禮物」，之後便和朋友在大街上開始拆禮物，初時看不清自己禮物是什麼，更以為是擺設。

直到朋友看見自己禮物後大驚並呼喝自己立刻扔掉，更走到遠處，樓主被朋友反應嚇到便立刻跑去垃圾桶，準備扔掉前一看，「有個黑到炭咁嘅BB仔屍體」，朋友稱那是「養鬼仔」的牌。全部朋友聽完都鴉雀無聲，自己亦覺得毛管棟，最後大家好像「周身唔聚財」，嚇到酒醒後便各自回家。

直到朋友讓自己立刻扔掉，才被告知原來是「養鬼仔」的牌，嚇得全部朋友都鴉雀無聲。（示意圖，非當事人）

帖文惹來網民回應，不少人都建議樓主不應直接扔掉，應該找專業人士尋求解決方法，「唔建議就咁掉咗佢，反而攞去嗰啲佛牌店處理仲好」、「洗唔洗去黃大仙問下啲專業人士？感覺咁都揀得中都唔多掂」、「睇完毛管棟」；有人則笑言「依家係聖誕節交換禮物，唔係盂蘭節交換禮物」。

有人則斥責送禮者自私，亦不應天真到以為這樣轉送他人就能成功脫身，「俾我知係邊個送嘅當場絕交」、「邊個咁大整蠱，最怕係啲人送唔走嘅鬼仔，亂咁送比人」、「放落去做禮物條友都傻傻地，以為咁就甩到身？」；另有人安慰樓主，「你又無同佢攞過啲咩，通常都唔會被佢跟嘅，不過可能會衰仔幾日囉」。

有人則斥責送禮者自私，亦不應天真到以為這樣轉送他人就能成功脫身，「邊個咁大整蠱，最怕係啲人送唔走嘅鬼仔，亂咁送比人」、「放落去做禮物條友都傻傻地，以為咁就甩到身？」。（《古曼》海報）

有人則認為不要過份迷信，「2023仲信呢啲野」；有女生就分享男友養鬼仔經歷，呼籲他人不用過於擔心，「養鬼仔無大家諗得咁恐怖，主要係睇養嘅人咩心態，你心地唔好佢自然都心地唔好。佢係BB嚟，佢惡都惡得好單純，但佢又係咪真係會做到啲咩呢？所以唔使咁驚，可以了解下呢個文化，唔好俾大眾固有印象限制，就算唔願意了解都應該尊重下」。