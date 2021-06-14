養鬼仔？女友突要養古曼童　連登仔憂出事　開Po問：係咪零風險？

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-14 12:00

【古曼／古曼童／養鬼仔】靈異世界無奇不有，如果身邊人執意涉足，難免令人不知所措！有網民在討論區上發文，指女友姐姐的工作是銷售「古曼公仔」，女友日前突然表示要養古曼童，於是請教網民「係咪零風險」。他指自己曾向女友表示質疑養古曼童與養鬼仔一樣，但女友不聽勸告，希望網民可以提供更多相關資訊，令女友可以考慮清楚。

越南電影《古曼童》以古曼童為主題，講述因為信仰而釀成的連環兇案。（《古曼童》劇照）

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樓主在連登討論區上以「養古曼係咪零風險」為題發文，提到事情最初是女友與一樣賣古曼公仔的家姐好友吃飯，之後就突然說要養古曼童，坦言如果沒有風險他並不介意，「係擔心佢出事，最嬲係家姐竟然唔阻止」。

有人建議樓主早日與女友分手，因為長遠而言要結婚或同居時就會有更多問題，樓主則指已經習慣「佢家姐大大隻放喺廳」，又說「佢唔出事，我真係話之佢養10隻8隻」。樓主又說女友想法是出於好心，「當做好事，當養個小朋友」，他指女友平時都不太信鬼神之說，最多只會去廟宇拜神上香，「真心唔明佢點解想養」。

泰國亦有拍攝以古曼童為題材的電影。（《古曼》海報）

有網民認為養古曼童等同養鬼仔，「點會無風險」，樓主表示「其實我都係咁睇，佢唔聽我講」。有人建議樓主可以看ViuTV節目《晚吹－總有一瓣喺左近》，其中一集提到養古曼童的後果可以有多嚴重。最後樓主在回應中提到，暫時女朋友已經打消養古曼的念頭，而且如果再遇到有人游說女友養古曼的話，他就會「一刀一件，然後我養佢」。

有指古曼童是東南亞民間嬰靈信仰，與中國人的養鬼仔類似。過去曾有內地媒體報道，指1名媽媽發現就讀中二的女兒在家裏衣櫃偷養古曼童，更會每晚準時於12時正點蠟燭、燒香、獻上飲品以作供奉，亦會與公仔對話，旁邊則放有「降頭粉」。

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中二女生在家偷養「古曼童」 每天凌晨燒香供奉 母打開衣櫃嚇傻

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原文：中二女生在家偷養「古曼童」 每天凌晨燒香供奉 母打開衣櫃嚇傻

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