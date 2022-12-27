尷尬婚禮！新人結婚酒店豪擺數十圍　僅數人到賀極冷清　原因心酸

婚禮一生人一次，新人都想大排筵席，惟山西太原近日熱傳一個婚禮現場照片，相中見到擺放了十多桌豪華宴席，只有寥寥數人到場，相當冷清，引來網民熱議原因。有賓客透露，現時內地新冠肺炎疫情持續，不少人都害怕染疫不敢到場，直言「這種特殊時期能參加酒席的，都是硬着頭皮趕來的，屬實很無奈」。



山西太原近日熱傳一個婚禮現場照片，相中見到擺放了十多桌豪華宴席，只有寥寥數人到場，相當冷清。（網上圖片）

從網上流傳的照片見到，酒店宴會大廳擺滿了數十桌酒席，枱上已放置各樣美味菜式，餐具及飲品都應有盡有，然而出席的賓客竟然只有廖廖數人，相當冷清。

照片於網上瘋傳，網民熱議原因，「這婚禮簡直了，一個人一桌都坐不滿，沒有人，哪來的隆重」、「這菜最後的下場是餵豬嗎？」、「我的親戚前幾天在全家感冒的時候辦婚宴，結果也是沒多少人去」。

據內地媒體引述賓客透露，現時內地新冠肺炎疫情持續，很多人都害怕染疫不敢到場，直言「這種特殊時期能參加酒席的，都是硬着頭皮趕來的，屬實很無奈」，惟該對新人不願改婚期，非要親戚朋友前來參加酒席，結果數十桌宴席都浪費了，「陰性的不敢來，陽性的起不來，這個時候擺酒席就是錢花了，面子沒掙着」。

對此不少網民認為非常時期，延後婚禮是最佳選擇，「請大家在這個時期理性擺酒席，為了自己和別人，都應該選擇延期！」、「在特殊時期特殊辦理，為啥要這樣鋪張浪費？」、「如果覺得結婚日期不能改，可以縮減酒席，先把婚禮儀式辦了，再把欠大家的酒以後補上，也會比現在這樣要好看！」。但也有網民指出長輩或成為阻力，「說能改的都是年輕一輩的吧，老一輩的會把生辰八字出生時間這些都拿給懂行的風水佬算出一個好日子，黃道吉日懂不懂？」。