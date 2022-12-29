勁慘！家長滑梯換片遺糞　港媽帶仔一瀡悲劇了：白色衫後都係黃金

孩子的糞便濺了出來，家長就有責任好好清潔！有港媽嬲爆發文怒斥，早前在黃昏時間帶兒子到九龍公園遊樂場遊玩，玩了一會後，她就陪伴兒子瀡滑梯，忽然有2位妹妹過來提醒，稱剛才有位媽媽在滑梯位置換片，「唔小心掉咗好多糞便喺度」。由於已天黑她瀡下去時沒有細看，結果發現兩母子鞋底中招之餘，「成套白色衫後面都係黃金」。港媽不滿地指為人父母明白有時會被迫在公眾場合換片，但弄髒了應清潔好，「你今日摧毀咗我同仔仔嘅活動」。



有家長在滑梯位置為小朋友換片，濺出糞便低未清理就離開，結果禍及他人。（示意圖／資料圖片）

有港媽投稿到facebook專頁「生仔要考牌系列」，稱早前在黃昏時間帶兒子去九龍公園遊樂場玩，最初十多分鐘玩得很高興，「直至仔仔走去玩其中一條滑梯…」。當時有2名小妹妹走過來，提醒她們小心瀡滑梯及附近位置，解釋剛剛有位小朋友在該位置換片，「嗰位媽媽換片嗰吓唔小心掉咗好多糞便喺度」。

瀡滑梯時天色已黑，她初時未有為意，聽小妹妹講完心知不妙，「我望一望下面，成個地下令立立，我即刻check吓個仔有冇掂到，點知我哋鞋底中晒招，我成套白色衫後面都係『黃金』，要即刻去附近商場處理」。

港媽坦言自己都是媽媽，在什麼地方換片不是最重要問題，有些情況的確被迫要在公眾場合換片，「換片可能會控制唔到，唔小心整污糟地方，it’s okay！但你可唔可以心比心，有返啲公德心呢？換完片之後，可以抹返乾淨，即使唔係deep clean都冇問題，至少唔係成灘留喺度啦！」。她續批評作為家長應該為其他小朋友設想，「如果你見到呢篇文章，僅僅想提醒你一句：身教重於言教。你今日摧毀咗我同仔仔嘅活動，好自為之」。

網民直言「睇咗咁多個post，呢個最離譜」，質疑家長為何入冬後仍露天換片，「唔怕凍親小朋友？」、「其實啲家長可唔可以尊重下細路私隱，去廁所換片…」、「仲要係九龍公園，有啲常識都知咁大個公園唔會無育嬰室」。網民批評該家長沒理濺出的糞便離去，「CLX咩玩法」、「體諒唔到」、「隔住個mon都聞到臭」。

（facebook專頁「生仔要考牌系列」）