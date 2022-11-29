驚嚇！10天沒排便　30歲女吐出多條糞便　醫生都嚇壞揭恐怖真相

便秘後果原來可以這麼嚴重！台灣中醫於節目分享病例，指1名30歲女病人長達10多天沒排便，因而感覺不適，吃東西後就睡覺，詎料半夜開始狂吐，隔天求醫才發現，原來她吐出來的嘔吐物竟是一條一條「大便」。



1名30歲女病人長達10多天沒排便，竟吐出一條一條「大便」。（資料圖片）

台灣中醫鄒瑋倫於節目《健康2.0》分享，曾有1名30歲女病人長達10多天沒有排便，有天因頭很重認為患上感冒，於是吃東西後就睡覺休息，沒想到睡到半夜開始狂吐，隔天求醫。

女患者由媽媽陪同就醫，其媽媽給鄒醫師看了嘔吐物的照片，只見是黑色的條狀物。鄒醫師感到奇怪，於是詢問患者吃了什麼東西，「怎麼是這個顏色？」，患者則回覆前一天吃了朱古力。

便秘的後果原來可以這麼嚴重。（資料圖片）

鄒醫師思考後仍感不妥，雖然朱古力的確是黑色，但嘔吐物呈現「條狀」並不對勁，還有那麼多條，檢查發現原來患者有「低位腸阻塞」，造成大便禁不住壓力，結果10多天的「大便力」噴過幽門（胃和十二指腸的連接口）下面，經過胃賁門（食道與胃的交接處）「從嘴巴吐出大便」。

台灣中醫鄒瑋倫於節目分享病例。（《健康2.0》截圖）

忽視恐患癌致命 5症狀要求醫



腸阻塞不容忽視，台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威提醒當脹氣伴隨5個症狀就要小心，包括「持續嘔吐」、「無法忍受的腹痛」、「黑血便」、「發高燒、發抖」以及「突然多天沒排便」。

腸阻塞不容忽視，台灣肝膽腸胃科醫生葉秉威提醒當脹氣伴隨5個症狀就要小心。（示意圖／gettyimages）

葉醫生指出，若腸胃炎若只吐1、2天毋須擔心，但若持續嘔吐5天甚至1星期，就要求醫。他又說，當出現較嚴重肚子痛代表身體發炎，例如膽囊炎、胰臟炎等，如忽視或有生命危險。至於「黑血便」，葉醫生表示常見原因不外乎胃腸道潰瘍，但小部份高齡者可能有腫瘤問題，需透過內視鏡檢查確認。