悲歌！蘇州外賣小哥高燒39℃　空肚狂送餐6小時　癱倒在地惹熱議

內地疫情大爆發，民眾對外賣需求急增，江蘇蘇州有名外賣員疑高燒至39度仍堅持送餐，由於外賣平台人手緊絀，派單量多，外賣員工作了6小時，不斷為顧客送餐，自己卻顧不上吃飯，最終支撐不住癱倒在住宅區出入口前。有居民將外賣員的辛酸狀況拍下，影片隨即於網上引起熱議。



江蘇蘇州有名外賣員疑高燒39度仍堅持送餐，並且送了6小時，自己卻顧不上吃飯，最終支撐不住癱倒在住宅區出入口前。（「梧桐Video」微博影片截圖）

根據「梧桐Video」報道，事發在上周二（20日），黃女士於住宅區出入口前見到有名外賣員癱倒在地，電單車也翻倒在旁，她上前了解得悉外賣員當時正發高燒，燒至39度，但仍然不停地送外賣，一整天都沒吃飯，當送完餐到她的小區時就體力不支倒下。

保安上前欲扶起外賣員但遭拒絕，外賣員亦阻止撥打120（急救電話）。黃女士擔心天氣寒冷，躺在地上躺久了也不是辦法，而且外賣員一直搓揉胸口，她擔心心臟出現問題，幸好後來外賣員的朋友到場，撥打120及把他接走了。

黃女士指出現時是特殊時期，呼籲大家「相互體諒一下，因為現在平台派了很多單給他們，如果時間等的稍微久一點什麼的，請大家千萬千萬不要給他們差評」。

事件於網上引起熱議，有網民深表同情，「外賣員真的太辛苦了，高燒39度還要去送貨，真的好可憐」、「都高燒了還在努力工作，現在這種情況，大家都挺不容易的，互相體諒吧」、「騎手確實很辛苦，賺的都是辛苦錢，都是拼時間拼出來的」、「希望平台有點良心，少抽一點提成吧，最近這些外賣員們都是不顧自己的健康拼命送藥送飯的」。

有網民則批評外賣員發燒仍送餐是播毒，「可是這樣傳播病毒真的好麼？」、「陽了還送餐，為了自己生活，麻煩也考慮下別人」、「害人害己還在這自我感動」、「真的不建議帶病工作，病了就要治療休息，身體健康比什麼都強」、「不值得可憐，發燒了就應該在家休養，你這樣送，搞得沒陽的也陽了」。

涉事外賣平台其後回覆內媒查詢指出，該外賣員是蘇州東渚站的騎手，目前身體已無大礙。平台又澄清，外賣員送餐當天沒有發燒，也沒有陽性，但因為沒吃早餐，又從當天早上7時一直送到下午近1時，故出現低血糖，幸好獲他人幫忙安頓休息檢查，休息2天後身體已基本恢復。

（梧桐Video）