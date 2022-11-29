變態客半夜性騷擾foodpanda女外賣員　平台竟唔幫　網民建議咁做

「那等一下可以摸我的下面嗎？」沒看錯，這不是什麼鹹濕言情小說內容，而是foodpanda外送員和消費者的對話。



網友ＸＸ Guo在爆廢公社發文，她半夜在外送時，居然遇到了變態的消費者：「foodpanda外送員半夜遇到變態，跟公司反映不聞不問。客服後續只告知，只能轉單，不然就樓下等，轉單還要拉休（暫停工作）30分鐘！」

點圖看看有關對話截圖：

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因為一開始對方說自己車禍腳受傷，餐點要請外送員幫送上樓進屋，而女外送員也答應，只是沒想到對方話題一轉，居然提出要女外送員「摸他下面」的變態要求，讓女外送員整個嚇傻。

只是沒想到在回報公司客服後，得到的答案居然是：「要不就在樓下等規定時間到，要不就是轉單，而轉單一樣要懲罰性拉休半小時！」被消費者性騷擾，結果沒想到公司居然還要變相懲罰，真的讓女外送員非常傻眼！

網民怎麼看？「foodpanda100%不理外送員！不用期望會foodpanda保護你，壓榨外送員成這樣，你還期望他？」「foodpanda組團能力很強啊！下次接到他的單就組團送到他家，記得要同時都在他家門口喔！」

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「把簡訊給警察看過，一起上樓收款，順帶直接報案。」「其實是可以聞風不動直接先報警，然後等他開門之後請警察叔叔直接關心他吧！估計又是哪個小屁孩自以為好玩，要不然就是玩什麼真心話大冒險的。」

「所以這就是我一直反對foodpanda送上樓的原因，如果其他人要求女外送人員送上樓，會發生什麼事？」「取名大Ｘ男，這名字一看就有問題了！應該再套個話問下面是指哪裡？罪證確鑿讓他死乾脆一點。」「可以報案，因為當事人已經違反性騷擾防治法，重點一年內有效，所以foodpanda女可以檢附證明赴警局提告，接著就等法院判決，準備領和解金囉！」

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