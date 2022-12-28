疫苗通行證、限聚令明起取消　網民卻最關注呢樣措施：仍然嘥氣

【疫苗通行證／社交距離措施】本港新冠肺炎疫情重上約2萬宗水平，不過行政長官李家超將今午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，宣布取消疫苗通行證及限聚令等所有社交距離措施、確診者密切接觸者毋須再隔離等，但口罩令會繼續維持，相關放寬明日（12月29日）起實施。

消息一出惹來網民熱議，質疑「爆到七彩先嚟取消？究竟係咩準則？」，也有大批網民關注口罩令問題。另有打工仔網民憂慮會否取消確診有薪病假，「即係中咗都要返工了…？」。



行政長官李家超將於今午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會。（資料圖片）

行政長官李家超今午3時半召開「應對疫情指導及協調組」記者會，醫務衞生局長盧寵茂及衞生防護中心總監徐樂堅都有出席。李家超宣布取消所有社交距離措施，包括限聚令等，亦會取消疫苗通行證，以及確診者的密切接觸者毋須隔離等，但口罩令及向確診者發出隔離令的措施會繼續維持，明日（12月29日）生效。

李家超解釋，整體社會已達致相當高疫苗接種率，而且早前曾確診人數已超過250萬人，社會已建立較廣泛及整體防疫屏障。他又說，香港有足夠及有效抗疫藥物，醫護人員已累積對疫情應對豐富經驗，醫管局亦已強化緊急應變系統及醫療系統，加上「3年抗疫經驗，令市民對冠狀病毒有更多認識，有更好自我防禦能力」，故防疫政策會聚焦防重症、防死亡。

大批網民關注口罩令何時取消。（資料圖片）

消息一出引起網民熱議，質疑確診宗數回升下放寬社交距離措施及疫苗通行證準則，「這正正是反其道而行！好嘢！」、「三年動態清零已白費」、「快到跟唔到」、「爆到七彩先嚟取消？究竟係咩準則？」、「0針可堂食堂食堂食！」。

也有大批網民關注口罩令何時取消，「一日有口罩，講放寬都仲係嘥氣」、「應該畀人選擇戴同唔戴」、「仲要戴口罩？」、「有口罩令講X咩」。另有打工仔網民憂慮之後會否取消確診有薪病假，「即係中咗都要返工了…？」。