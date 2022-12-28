港男買樓即跌價變負資產　後悔嘆「早知排公屋」　曝年齡反惹關注

【樓市／樓價／買樓／上車】本港樓市仍未止跌，有20多歲港男於網上討論區發文大呻剛買樓自住不久，但銀行估價已急插100萬元，直指「好傷」後悔買樓，「突然變咗負資產…早知畢完業唔返工排公屋」。帖文引來網民熱議，不少人認為毋須多慮，「自住驚咩」、「你一日唔放都未叫輸錢，樓市唔係睇短線嘅，唔好諗咁多喇」。



差餉物業估價署公布，11月份私人住宅樓價指數報339.4點，是2017年7月、超過5年新低。（李澤彤攝）

差餉物業估價署公布，11月份私人住宅樓價指數報339.4點，連跌6個月，是2017年7月、超過5年新低。樓市慘淡下，有港男於連登討論區以「突然變咗負資產」為題發文，指自己「2X歲」，因家庭問題要搬出，於是買樓自住，詎料樓價大跌頓變負資產，「層樓買咗無耐，呢兩個月銀行估價插咗100萬…雖然係自住，但係都好傷，日日咁辛苦返工變咗做義工，X」。

樓主又說，當初計算過「租樓要14K（1.4萬港元），供樓都係20K（2萬港元）」，於是選擇了買樓，沒想到卻「中招」，現時相當後悔，「估唔到我咁努力靠自己，結果同躺平嘅人一樣，得個吉…早知畢完業唔返工排公屋」。

樓主大呻剛買樓自住不久，但銀行估價已急插100萬元，直指「好傷」後悔買樓，（《男人唔可以窮》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為自住樓毋須多慮，「自住驚咩？」、「當交貴租」、「你一日唔放都未叫輸錢，樓市唔係睇短線嘅就唔好諗咁多喇」、「條路自己簡，冇人逼你買樓」。

也有網民分享類似經歷，「我個朋友上年尾買，供萬6幾，今年加息期，供多3000幾，叫緊救命」、「跌兩成，白供4年」、「年頭睇完大西北樓，我老竇出首期攞埋票去叫我買，好彩我唔買住」。另有網民驚訝樓主年紀輕輕已可買樓，「2X歲可以買樓，有料」。