的士司機分享聖誕節送海鮮外賣　網民直斥已犯法　更憂內藏呢樣嘢

的士是載人並非載貨！有的士司機於網上分享，聖誕節接了單由鯉魚門送5袋海鮮去屯門的外賣服務，客人十分「疏爽」，讓他按錶收費外加50元小費，最終賺取350元。正當他對接到大單沾沾自喜之際，不少網民留言直指，司機只載貨不載客已觸犯法例，又提醒袋內有可能裝着毒品，而非海鮮，貪少許錢財隨時因藏毒運毒坐監，斷送一生，「如果係違禁品的話，你將會成為最戇居的司機，同時成為刑罰最重嘅外賣服務」、「送20公斤海洛英，都係三百零蚊超值」。

根據第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士不得運載個人手提行李以外的貨物，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款，即2000元。



有的士司機於網上分享，聖誕節接了單由鯉魚門送5袋海鮮去屯門的外賣服務，最終賺取350元。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名的士司機於周日（25日）在fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文，指出「聖誕冇嘢撈，接咗支千足金（按錶收費）加50蚊，由鯉魚門送5袋海鮮去屯門」，笑言「可能係全港最貴嘅外賣服務」，最終賺取350元，又笑說「啲芝士龍蝦香噴噴，搞到而家好肚餓添」。從他貼出的照片可見到，的士後座放了5大袋物品，由於沒有打開，所以未能確認裏面是否海鮮，後座沒見到有乘客。

司機發文原意是想炫燿聖誕節接到大單，惟網民紛紛留言直指公開自己犯法，「的士唔可以無人跟車運行李㗎，刪post啦！」、「犯法仲擺上網」、「以為自己好醒，好有型，自己申請」，又批評「又話客貨分家，的士佬就係講一套做一套」、「客貨分家係口號」。

有網民則擔心5大袋內藏毒品，「師兄，無人跟車，小心中伏，哈哈」、「冇人跟車我老虎蟹都唔接，接柯打前有冇諗過？如果入面收藏毒品，咁就一世藏毒罪名， 仲要唔知判坐幾耐，貪個加50千足金值得？」、「運幾公斤毒品先收幾十蚊」、「咁樣派貨都幾好，有乜事都唔使自己上身」、「終身博50蚊，全港最平派貨仔」。

司機其後更新帖文表示，「啲師兄創作幻想力真係得人驚，係喎，點解我諗唔到可能係大麻瀨尿蝦、芝士cocaine（可卡因）龍蝦同『冰』鎮鮑魚嘅」。他於留言欄回覆網民客人是街坊介紹，「信得過」，並反駁道「成班都傻下傻下，話要報警，我求其影張前座乘客相就乜事都無喇，啲醒目仔用下個腦諗下告唔告得入先得㗎」，又說「行得正企得正」。

根據第374D章《道路交通（公共服務車輛）規例》，公共巴士、公共小巴或的士不得運載個人手提行李以外的貨物，任何人無合理辯解而違反條文或規定，即屬犯罪，一經定罪，可處第1級罰款，即2000元。