放寬防疫｜網民熱議「防疫博物館」擺竹篙灣飯盒　安心出行復活？

特區政府於本月28日取消多項防疫措施，包括疫苗通行證和限聚令等各項社交距離，只維持口罩令。多項防疫措施已成歷史，有網民在連登討論區發文，稱若開個防疫博物館，有什麼展品可放在其中。帖文引起熱議，除了「強檢公告」、「銅心抗疫口罩」外，有網民爆笑指館內背景音樂要用「bgm: normal temperature」、「竹篙灣飯盒」，而疫情期間出現不少安心出行相關趣聞，建議要設「體驗館」讓訪客「試嘟」二維碼。



樓主提到「防疫博物館」應該要放測溫槍。（資料圖片）

樓主在連登討論區發文，打趣道如果有防疫博物館要放什麼展品，「打算開個防疫博物館，有咩展品可以放入去？」，拋磚引玉提出放置探熱器及快測棒等。網民提及一些熟口熟面的東西，例如政府派發的「銅芯抗疫口罩」、「599G告票」、「強檢公告」、「撳𨋢神器」、「隨身掛頸式空間除菌器」。還提及疫情早期時，不少港人搶購口罩無門，轉去買東南亞地區口罩，「印尼／越南口罩包裝盒」。

有網民日前分享竹篙灣檢疫中心「粟米肉餅飯」的賣相。（網上圖片）

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帖文還提及多個趣味之選，如很多人關注的竹篙灣飯盒及去年有航空公司推出空中飛行體驗（即flycation），「香港飛香港嘅機票」。另外還有一些令港人會心微笑的建議，吸引許多點讚，「bgm: normal temperature」、「放啲專家說話落去」。

而手機app「安心出行」令到不少外地旅客頭痕萬分，香港桌球手傅家俊曾笑言，自己要用接近1個小時，向來港參加香港世界桌球大師賽的球手解釋如何使用安心出行；而日本著名騎師武豐來港參加浪琴國際賽事，雖然抗拒用智能手機，都被迫購買1部來使用安心出行，均曾引起熱議，故有網民建議要有體驗館「可以放部電話喺度，畀訪客試嘟安心出行」。

（連登討論區）