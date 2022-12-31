狗玩具動起來？超可愛「黑色小狗」誤闖民居　真身竟是瀕臨絕種！

太可愛了！澳州塔斯曼尼亞州有家庭迎來不速之客，當地1名媽媽聽到家中的狗狗發出奇怪聲音，她查看後發現地上有隻像狗玩具的「毛公仔」，上前撿起時「毛公仔」突然動起來，嚇得她吵醒了全家人，最後要丈夫拿掃把驅趕。那隻動物原來是瀕臨絕種、只分布於該州的袋獾（Tasmanian Devil，又稱塔斯曼尼亞惡魔），她形容袋獾看起來很可愛，回想起來牠可能非常害怕。當地專家指，現時是袋獾離開媽媽獨自生活的時間，牠們可能會因太餓走入民居吃寵物糧食。



瀕臨絕種的袋獾誤闖民居。（abc新聞截圖）

澳媒報道，塔斯曼尼亞州沙灣（Sandy Bay）居民林奇（Kirsten Lynch）養了隻4個月大的金毛尋回犬，12月28日晚聽到牠發出奇怪叫聲，落樓查看時，見到地上有隻看起來像狗玩具的「毛公仔」，上前一撿時「毛公仔」突然動起來跑到梳化底，她嚇到吵醒所有家人。事後發現，那隻是瀕臨絕種的袋獾。

她拍攝的片段所見，大小和小狗相若的黑色袋獾在桌椅之間跑來跑去。林奇說丈夫拿出掃把驅趕，袋獾看起來很可愛，但又覺得很奇怪，你追我躲一會，幾分鐘後牠就從後門跑到附近灌木叢。

+ 5

林奇事後回想，袋獾當時應該非常害怕，但擔心萬一迫到牠走投無路的話，牠可能會咬人。因為無人受傷，所以他們沒通知野生動物部門。由於一家人正訓練小狗如廁，有扇門長時間開着，估計袋獾就是經那門走入屋內。

波諾朗野生動物保護區（Bonorong wildlife sanctuary）總監艾恩斯（Greg Irons）指，現在是袋獾離開母親生活的時候，正嘗試靠自己找食物和水源，可能會誤闖民居偷吃寵物食物和水。單是周四（29日）早上，他們就收到2次與袋獾有關的救助電話。

+ 1

袋獾是世上現存體型最大的肉性有袋動物，體長可達78厘米、體重可達11公斤，2008年已列入瀕臨絕種，現時只分布於澳洲塔斯曼尼亞州。。牠屬夜行性動物，擁有鋒利牙齒，其咬合力在哺乳類動物中非常出眾，但對人類無威脅。

（綜合）