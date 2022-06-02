神獸級粉紅鴿奇蹟現身「展翅飛翔靚到似P圖」變色原因至今仍未解

「粉紅鴿」牠們是世界上最稀有的鳥類之一，在 1990 年代幾乎滅絕後，現今大約只剩下500隻。牠們的羽毛往往在胸部呈現淺淺的桃粉色，背部桃色較深，尾巴呈鐵鏽色，喙呈深粉色。不過至今毛色原因還沒有確切解答，不少人甚為牠們的羽毛是人為染色的，亦或是長期食用的食物中的含有胡蘿蔔素、蝦紅素或角黃素才讓牠羽毛變色。



近日英國一名名為凱莉（Kelly Lunney）的女子在去拜訪媽媽的路上，行經一個公園，當時公園裡有一群鴿子，只不過其中一隻的顏色相當奇特，甚至讓她以為是看到錯覺。凱莉表示，一開始她以為只有她看到，為了確認甚至把她媽媽從床上扶起來，只為了確認她所見到的。凱利從媽媽那得到肯定的答案後，趕緊用手機把那一幕錄下，就算如此還是許多人不相信她。

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從發現那天之後，這隻粉紅鴿子幾乎每天都會來到那個公園，凱莉也回應一些質疑，並表示，那隻鴿子不只表面是粉紅色，牠張開翅膀時，底下的羽毛也是粉色的，甚至牠的腳也都是，牠指出如果有人惡意染色的話，油漆也不可能這麼牢固，每天都在行走還不掉漆。其實英國2012年倫敦和2015年布里斯托爾都曾看到過粉紅色的鴿子。也因為數量稀少，所以能見到本尊是一件幸運的事。

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