激罕「四不像」曝光！珍稀影像樣似牛羊鹿驢混合　原來是易危物種

這是傳說中的「四不像」嗎？日前湖北有自然保護區在整理去年紅外線相機紀錄時，發現在多個監察點出現體高腿長，像長住鹿角、牛啼、羊頭、驢尾的動物，經鑒定證實是國家易危物種、二級重點保護野生動物中華鬣羚，因為生活於較高海拔深山，很少被人目擊。內媒指由於保護區嚴格執行野生動物保護法，不少珍稀野生動物數量明顯回升，雖然有網民笑稱珍稀到未聽過牠的名字，但也擔心保護區人員公開影片可能會引起不法份子注意。



湖北堵河源國家級自然保護區的紅外線相機拍到「四不像」，其實是易危品種中華鬣羚。（竹山縣林業局圖片）

深山出現了鹿牛羊混合體？湖北十堰的堵河源國家級自然保護區墨池管理站，工作人員日前整理去年的紅外線相機紀錄，發現在竹山縣柳林鄉多處監測點，多次拍到體高腿長的「四不像」動物，片段中牠角像鹿、啼像牛、頭像羊，但尾又像驢。經鑒定牠其實是中華鬣羚，毛色深但有一端銀毛，因為像多種動物，與駝鹿和麋鹿都曾被稱為「四不像」，生活於深山，一般民眾鮮有機會遇到。

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中華鬣羚屬於牛科，是國家二級重點保護野生動物，2016年被《中國脊椎動物紅色名錄》列為易危品種。牠們棲息於海拔900至4000米的山區，在沒有人類活動干預的叢林生活，警覺性高且動作靈敏，可在峭壁上行走，能在森林快速奔馳移動。

內媒指近年因堵河保護區嚴格執行野生動物保護法，嚴打盜獵及進行生態恢復，部分過去很罕見的野生動物數目明顯回升，例如豹貓、黃喉貂。有網民笑言這頭「四不像」珍貴到未聽到牠的名字，「原諒我第一眼看成驢了」，但又認為公開照片可能會影響到牠們的寧靜生活，有人獵奇還好，萬一引起不法分子關注就危險了。

（綜合）