第一城327呎放租$12k　裝修被嘲懷舊公屋風　網民：仲送鎖車服務

沙田第一城除以極速鎖車聞名，屋苑單位間隔實用亦吸引不少租樓客留意。近日有業主在網上放租第一城一個327呎單位，月租12,000元，連基本家俬及電器，惟裝修風格太老套，被網民形容是「90年代懷舊公屋風」，又笑言還附送鎖車服務。



從照片可見，客廳間隔四正頗為闊落，地板則是十分「懷舊」的木色階磚，門框則為淡黃色，有陳年變舊的感覺。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

該業主在facebook群組「自己物業自己放，租買免佣」發帖，放租第一城3期一個中層327呎單位，連基本家俬及電器，由原本月租12,800元減至12,000元。

從照片可見，客廳間隔四正頗為闊落，地板則是十分「懷舊」的木色階磚，門框則為淡黃色，有陳年變舊的感覺。單位為兩房設計，分別擺放了兩張有年代感的床架及碌架床架。至於廚房設計則最具90年代懷舊風格，本應白色的階磚泛黃，並有2個同樣泛黃的白色底木色框吊櫃，不過廚房設備齊全，包括雪櫃、洗衣機、煮食爐等。另外，廁所裝潢同樣有飽歷風霜的感覺，廁板泛黃，牆紙則是淡啡色配有一束束啡花的圖案。

帖文引起網上熱議，有網民直言「咁X殘都租12800？」、「咁舊還要新界可以租咁貴？」、「咁似公屋嘅」、「四十年前雅裝過」，又認為業主毫無誠意，放租前都不會重新裝修一下，「幾廿年前嘅牆磚，地板」、「呢啲床如果真係上手淨底，畀得起一萬蚊租都訓呢啲床好折墮」。亦有人笑提醒搬屋時要預留一筆開鎖費，「搬家俬加埋開鎖費」、「呢度鎖車鎖到癲，有車真係唔好住」。