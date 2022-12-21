新型公屋居屋裝修有秘訣　裝修佬爆5個慳錢裝修大法｜生活百科

新型公屋或居屋是近年常見的屋苑設計，想為新型公屋或居屋裝修的你，又想盡量節省裝修費用，有甚麼需要注意呢？今回裝修佬就以新型公屋、居屋為例，教你5個裝修同時能慳錢的方法，就算做家居裝修都毋須大灑金錢喔！



通常新落成的公屋或居屋，都會採用隱藏式電線，意指電線會收起，於底下暗藏電線。（裝修佬提供）

1. 電線位高走

通常新落成的公屋或居屋，都會採用隱藏式電線，意指電線會收起，於底下暗藏電線。所有燈喉其實都是由上至下走線，收藏於牆身裏面，你需要知道的就是插座及燈掣開關位。若你需要安裝掛件或小五金時，記得不要設在新掣箱上方的空間做任何打拆或鑽東西，如果真的要安裝，最好安裝在下方位置。

2. 開放式廚房地台

若然想做一個開放式廚房地台，要特別注意後加收費，因為有些師傅不知道是可以打平地台的，即升高地台來追平廚房高度。打拆的時候，將廚房的地台拆平，就可以追平廚房的高度了，這樣令大廳與廚房更有統一感。

居屋可以安裝電子鎖，公屋就盡可能不要修改鎖頭了。（網上圖片）

3. 安裝電子鎖

有些人會擔心居屋不能裝上電子鎖，其實居屋是可以裝上電子鎖的。公屋會提供一道鐵閘，相對會比較難安裝電子鎖，與居屋不一樣，主要因為公屋空間問題及功能性問題，失去了不需帶鎖匙的方便性。所以，居屋可以安裝電子鎖，公屋就盡可能不要修改鎖頭了。

4. 廁所去水位

新型公屋或居屋的廁所通常只有一個去水位，若安裝時廁所經過修改，最好請師傅多加一個去水位。簡單來說，就是除了洗澡位外，多造一個去水位，萬一有機會水浸的時候，也會處理得較方便。

若想在單位內間房，使用砂磚牆會有一個直尺限制，最好先參考收樓書。（網上圖片）

5. 砂磚牆間房

最後一點就是採用砂磚牆間房，若想在單位內間房，使用砂磚牆會有一個直尺限制，最好先參考收樓書。不過，如果以木板間房，通常都沒有上述限制問題。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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