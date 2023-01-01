戒指卡陰莖！男子急入院求救要消防「增援」　網民：戴錯地方？

這種新嘗試過度刺激了，又發生戒指卡陰莖意外！馬來西亞1名7旬華裔男子將戒指套在陰莖上，結果卡住拔不出來跑到醫院求救，最終要消防員趕至「增援」，用剪刀花了10分鐘才成功剪斷戒指。不過，消防未透露老伯的陰莖有沒有受傷。事件引起馬國網民熱議，紛紛問「戒指套的進？」、「這個魔戒嗎？可進出不了」，惟有人提及同類事件非首次發生，批評部分人浪費公共資源。



馬來西亞1名7旬華裔男將戒指套在陰莖上，入院求救最終要消防出手。（網上圖片）

馬來西亞傳媒報道，霹靂州消防總部公布，消防局30日晚上近8時接到江沙醫院的通報，指1名72歲華裔男子將戒指套在陰莖上，結果卡住拔不出來到醫院度求救。消防員趕至用剪刀花了約10分鐘，才成功剪斷華裔男陰莖上的戒指。消防幫華裔男脫困後收隊，未透露他有沒有受傷。

事件引起網上熱議，當地網民瘋狂恥笑，「戒指套的進？」、「好了，現在全世界都知道你手指這樣大小了！」、「看到標題再看看手指，我陷入了思考」、「老人家，老花，戒指也戴錯地方」、「這個魔戒嗎？可進出不了」。有人批評類似事件非首次發生，部分市民為一己私慾浪費公共資源，「這樣重要的事情應該找拆彈專家，而不是消防員來處理」、「消防員應該是一邊剪一邊忍着笑」。

這不是馬來西亞首次發生戒指卡陰莖事故，今年5月時亦有1名26歲男子將戒指套在陰莖上拔不出，入醫求救時，還需急召4名消防員到埸用特殊工具必割戒指。

（綜合）