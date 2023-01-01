女生除夕夜約浪漫倒數　男友再三拒絕　9字回應獲網民讚「好波」

有人喜歡與愛人於除夕外出倒數，有人喜歡待在家中靜靜度過。有港女日前就發文，提及自己在除夕夜約男友倒數，卻被再三拒絕，男友表示「唔明點解倒數要一齊過」，更直言「倒數冇意義，onX先做」。帖文引來網民熱議，有人批評港女男友不夠浪漫，「女朋友開到聲都唔去」、「咁仲拍咩拖，分手啦」，但亦有人認為他說出了心聲，「師兄好波，撐你」、「Sorry我都覺得onX」。



有女生日前發文，表現除夕夜約男友倒數，卻再三被拒，因為男友認為倒數冇意義。（《雖然是精神病但沒關係》劇照）

該名女生在Dcard以「約佢去倒數，佢話倒數冇意義，onX先做」為題發文，稱其有友人開酒吧，除夕夜有派對，於是想約男朋友一起出席派對及倒數，但是男友興趣缺缺地表示不去。她以為男友想二人世界，於是便提議「咁book間餐廳2人世界啦」，然而男友仍是拒絕，她便又建議去Staycation，但男友還是再三拒絕。

她追問男友原因，男友直言不懂為何要一起倒數，亦認為除夕只是普通日子，毫無意義，不了解為何硬要為最後一日賦予意義，更直言「onX先做」。

網民意見兩極，有人認為樓主男友道出了自己心聲，「人大咗，我都覺得倒數好無聊」、「佢講左我唔敢同女朋友講嘅野」、「每倒數一年人生就少一年，真係冇咩值得歡慶」、「慶祝地球圍繞恆星一圈，真係可以覺得係冇意義個喎」；有人就覺得樓主男友不解風情，「你都開到口話想做啲嘢增加下情趣，佢都咁拒絕，係咪約咗其他人啊？」、「連有機會同另一半一齊過個浪漫嘅晚上都唔肯，咁真係無問題咩」、「咁拍拖好無癮」、「我男朋友仲勁，佢覺得平安夜、聖誕節、Boxing Day都冇需要慶祝，最後同佢嘈交」。

（Dcard）