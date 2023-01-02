巴士騷擾｜阿叔揸手機靠近話「有嘢睇」　港女霸氣反擊KO嚇到走佬

巴士上遇到奇怪行為，要小心應對！有港女日前搭巴士時，突然有「阿叔」伸手靠近並拿着電話說「有嘢睇」，令她嚇到即時「彈開」，隨後她即用手機拍下情況，鬧爆「你真係以為條條女都可以咁樣撩啊？你蝦到啲唔敢出聲嘅女仔咋」，之後更「膽粗粗」跟着「阿叔」落車，形容「嚇X到物體（阿叔）驚到勁跑」。

事件引來網民熱議，大讚事主是「勇敢女英雄」，又認為應該報警以免出現下一個受害者；但亦有網民認為只是事主一面之詞，不宜跟車太貼。



YouTube頻道「香港新聞突發時事合集」上周六（2022年12月31日）發布一段1分25秒影片。頻道引述事主表示，當日中午12時30分於尖沙咀碼頭乘坐1A巴士，詎料該「阿叔」突然靠近，「無啦啦挨埋嚟話畀啲嘢我睇，跟住伸隻手過嚟，手揸電話話有嘢睇，我即刻第一時間彈開」。之後事主用手機拍下情況，並責罵「阿叔」行為。

從影片見到，該「阿叔」用手機遮掩自己面部，事主則大罵「真係ON XX架喎，呢個阿叔啊，無啦啦過嚟話畀啲嘢你睇，畀咩我睇啊？你真係以為條條女都可以咁樣撩啊？仲要懶開心咁碰埋嚟講？」，明言「我就係要警告你啲咁嘅人啊，周街撩女？你蝦到啲唔敢出聲嘅女仔咋！」。

事主又說，「阿叔」之後落車，她亦跟隨落車，「嚇x到物體（阿叔）驚到勁跑」，強調：「你遇着我你唔好彩，唔係個個女仔都敢出聲x返你，爆鑊呢啲x街費事有其他女仔受害。」

巴士上遇到奇怪行為，要小心應對。（資料圖片）

影片引來網民熱議，大讚事主勇敢，「女英雄」、「好多女人應該會怕事自己行開算數！呢位女士做得好！」，並批評「阿叔」行為，「又無膽又要撩人，慳啲啦！」、「好彩唔係小妹妹，嚇x死人」。也有網民認為事主當刻應該報警，「可以即時告知車長，並且報警求助」、「冇報警又影唔清個樣，一定有下一個受害者」。但亦有網民認為影片沒有前因後果，只是事主一面之詞，不宜跟車太貼。