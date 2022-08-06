YouTuber收入揭秘！為1條片耗時15個鐘　15萬訂閱數1年只賺呢個數

當YouTuber好賺嗎？台灣YouTube頻道​《懶錢包 Lazy Wallet》在不久前跨越15萬訂閱里程碑，早前也承諾每年會公開收益，究竟這個神秘的行業，1個月能賺多少呢？



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摳摳在YouTube頻道​《懶錢包 Lazy Wallet》中分享：《懶錢包 Lazy Wallet》從2019年9月16日上傳第一集節目，之後就維持著「周更」節奏，每周一晚上9點發新影片，一年就是52片；對於有正職工作確實蠻累人的，不過是興趣也是和粉絲之間的約定，所以之後也會堅持下去！

去年分享《懶錢包 Lazy Wallet》頻道在台灣排名大約是2500名左右，算是納米級創作者；如今訂閱破16萬，累積觀看人次破700萬，近期去看排名大約在1200名左右，前面還是有好多優秀又強大的前輩。

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收入

先看去年的數據，統計自2020年3月1日到2021年2月28日，12個月下來最終賺了13萬3476元台幣（約3.5萬元港幣）；平均來看一個月約1萬1千元（約3千元港幣）左右。

根據YouTube studio後台數據，統計時間2021年3月1日到2022年2月28日，可以發現每個月收入起伏落差很大，有時1個月能賺4萬多（約1萬元港幣），有時卻只有1萬4千多元（約3千元港幣）；不過因為訂閱數是隨時間累積的，時間往後粉絲的基數會越大。

這邊包含一般觀眾看廣告的拆帳，及YouTube Premium觀看的分潤；12個月下來總共賺了30萬5352元台幣（約8.1萬元港幣），平均下來一個月能賺約2萬5千多元（約6千元港幣）。

以上分享的數字是廣告收益，YouTube另外有提供頻道會員、周邊商品、超級留言與超級貼圖等豐富的營利功能，不過這些都沒有使用，所以收益是0元。

在懶錢包的所有的收入中，還有一部分是業配合作，但基本上每個case都會簽保密條約，沒辦法公布實際數字，只能透露近期12個月下來的收益是高於廣告分潤的。

雖然說業配價碼上比YouTube分潤高，但屬於可遇不可求，除了商品調性要適合頻道內容，也要符合摳摳的投資理觀。

當YouTuber好賺嗎？

產出一條影片投入的時間非常多，想主題、查資料、寫劇本、拍摄、做圖、剪影片到最後上傳，常常15、16小時跑不掉，加上白天又有正職工作！

「累是真的累！不過有一些成績，當YouTuber我很幸運也很快樂。」

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