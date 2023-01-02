爭凳仔爭出禍？公司實習生為巨獎「撞飛」女主管　網民：自求多福

不少公司會在年末舉辦派對，讓員工們增強歸屬感及增進感情。不過，有打工仔就發文提及公司日前舉辦的年終派對，卻破壞了上司與下屬的感情。事源老闆安排員工玩「爭凳仔」，爭奪5日年假加日本機票的終極大獎，不少下屬為了將來日子好過些，都選擇禮讓主管們，但1名新入職的實習生卻堅持「爭到」最後，甚至因此得罪上司。有網民就留言「哀悼」該實習生的2023年，「新一年啱啱開始就得罪人」、「自求多福啦」。



有打工仔發文提及公司年終派對時，老闆提議同事們玩「爭凳仔」搶大獎，有實習生贏了巨獎卻因此得罪了女上司。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

該名打工仔在連登討論區以「琴晚公司搞忘年會，玩爭凳仔玩出禍」為題發文，表示自己在日資公司工作，老闆如同往年般在年尾舉辦派對「忘年會」，請所有同事吃飯。席間，老闆提議同事們玩「超級無敵爭凳仔」，而大獎就是5日4夜的日本機票及年假。樓主表示自己及同事們都十分「識做」，將得獎機會留給高層主管，並沒有參與遊戲，除了1名上月新入職的實習生「唔識死走去玩埋一份」。

實習生拒絕讓出大獎，更表示自己是憑本事贏，因此惹怒主管。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

遊戲到了最後，只剩下該名實習生及部門女主管爭奪大獎，於是所有人都以眼神示意實習生讓賽。但是對方未有會意，反而在歌曲一停時即狠狠撞開女主管，力度之大甚至令女主管的眼鏡也飛出撞向桌邊並損毀。女主管面色不善，於是老闆試圖打圓場，稱主管「玩到眼鏡都爛埋」，叫實習生讓出大獎，又承諾會封1000元大利市給他作補償，但實習生斷言拒絕，更表示「憑我本事贏返嚟嘅獎，點解要讓？」。大獎最終還是由實習生奪得，但樓主就發現女主管「個眼神好似想生吞咗佢咁」，慨嘆實習生在2023年應該很難過。

帖文引來網民熱議，有人認為實習生不需讓出大獎，「實習期一完就走啦，驚乜」、「點解要讓？女人大晒啊」、「如果唔同部門，使乜理佢」、「都唔會長做，畀我都唔讓啦，同埋公平競爭返嚟」。亦有人覺得樓主的公司主管才是「唔識做」，「講真做得主管都大把AL同人工高啦，仲要出嚟爭呢啲獎」、「正常都係畀啲細出去爭。識做嘅，爭完仲要主動畀多幾封利市出嚟加碼啦」。

（連登討論區）