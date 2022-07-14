「神秘萌雀」現身家門　愛心網友「養住先」　內行人：晚上會後悔

家中飛進野生動物，你知道正確的處理辦法嗎？一名台灣網友在PTT分享，家中玄關飛進一隻鳥寶寶，好奇詢問：「這是什麼幼鳥？」由於可愛外型和貓頭鷹相似，意外引來大批網民熱烈討論。



談及幼鳥狀態，原PO表示看似不太會飛，怕被附近的貓狗欺負，因此先將牠放進紙箱裡面，並補充飼料跟水份，可能晚點再送去給消防隊處理。

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對此，網民們紛紛給出解答，直指這隻幼鳥的真面目就是「夜鷹」。

根據「環境資訊中心」資料顯示，夜鷹棲息地遍布全台，近年來，多個鄉鎮都有台灣夜鷹「都市化」現象，並在清晨鳴叫求偶，常發出音似「逐伊逐伊」或「追伊追伊」的叫聲，且長達4至5小時，而多以昆蟲為主食的夜鷹，其實有利於生態環境的平衡。

不少人表示夜鷹叫聲宏亮，被視為「失眠兇手」，「夜鷹，昨晚被這隻吵到差點睡不著覺」、「不過這種鳥的幼鳥本來就會到處跑，很多時候看到的幼鳥其實都好端端的，根本不用救」、「你放到晚上看看，你就不會想留著牠了」、「晚上會後悔」、「夜鷹又被綁架了」、「白天是牠補眠的時間，當然看起來虛弱」。

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不過留言區也有網友提醒，遇到野生幼鳥不要隨意餵食，若不知道幼鳥的食性及正確的餵食方式，有可能因誤餵飼料或餵不好，讓牠陷入危險之中。

而臉書專頁「野生動物急救站」也曾公布撿到野鳥的SOP，若遇野生幼鳥，最好的辦法是將牠移到拾獲處附近的安全高處，若親鳥未回來餵食或照顧，再聯絡傷救單位。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】