台網紅買狗養被網民聲討「為什麼不領養」承諾不棄養為何仍被追擊

台灣YouTuber鍾明軒前年養了一隻品種貓，曾被網友批「養貓還指定品種貓，感覺跟其他明星藝人沒什麼不同」，而他也正面回應網友。



日前他再拍影片宣告，這次又養了一隻柴犬，並也坦承是購買來的，對於外界一再呼籲「領養代替購買」，他覺得這是一種情緒勒索，並指出造成流浪狗、流浪貓的真正原因。

【圖輯】想養寵物一定要領養嗎？台網紅鍾明軒被聲討怒了這樣反擊（點圖放大看他怎麼說及網民意見👇👇👇）

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鍾明軒誠實提到自己的狗狗是購買來的，雖然外界一再宣導「領養代替購買」，但是他認為這樣的口號已經演變成，如果你的寵物不是領養的，會被人以一種道德制高點來審視，批評你購買寵物是讓那些不肖的繁殖場繼續獲利，不喜歡以後就棄養，造成台灣有許多流浪狗、流浪貓，對此，他覺得根本的原因是出在棄養，還有那些非法的繁殖場，而非購買寵物。

【圖輯】點圖放大看台網紅鍾明軒購買的柴犬👇👇👇

鍾明軒解釋其實台灣有不少優良合法的繁殖場，且貓與狗可能將會陪伴你超過十年以上，人類在找尋伴侶時，都會找自己喜歡的類型，所以為什麼不能選擇自己喜歡的寵物，也呼籲大家不要再用「領養代替購買」去情緒勒索別人，想要領養或是購買寵物都是自己的自由，但是不要做出棄養這樣的惡質行為。

有不少網友贊同鍾明軒的看法，「真的不管是領養還是購買真心喜歡那個寵物保證不會棄養就好了」、「天啊！終於有人講出來心聲了，好好照顧不管是什麼由來都不重要」、「不管是領養的還是購買的，只要能夠負責任的照顧完牠們的一生，才是最重要的！」、「我也是支持領養代替購買的人但是我很贊同你的想法！如果要購買也要找合法的繁殖場！」，不過還是網友批他「全台灣如此多浪浪，你不去領養，用買的證明你只是一個以貌取狗的人而已，少在那講什麼大道理」、「你要確定欸，現在都21世紀了，還在買寵物喔，你怎麼能確定你狗的來源不是那些不良的繁殖場？」、「用指控情勒索來情緒勒索」。

【同場加映】逾百寵物盲盒遭棄上海街頭 貓狗淋雨奄奄一息 民眾漏夜搶救領養（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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