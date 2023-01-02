男子坐輕鐵拉開口罩咳足全程　乘客憂「播毒」勸告遭忽視影相公審

新冠肺炎疫情持續，有網民日前發文表示，在輕鐵發現有乘客咳嗽時拉開口罩，「全程車都係咁」，在屢次告誡不果後，便拍下照片在網上「公審」對方。照片引起回響，有人認為男子沒有錯，「以前未有疫情無人戴口罩，都係就咁咳㗎啦」；但更多人認為「非常時期就檢點啲啦」、「有無疫情都係，不嬲咳就應該掩嘴，咁樣拉開口罩好X自私囉」。



有網民日前表示在輕鐵發現有男乘客咳嗽時拉開口罩，屢勸不改，於是便拍下對方照片。（FB圖片）

該名乘客在facebook專頁「真.屯門友」發文，稱其在乘搭輕鐵時發現1名男乘客拉開口罩咳嗽，「全程車不斷咳，咳的時候仲要刻意拉開口罩，話佢又無應」。她在回應網民時表示「咳係冇問題，亦都明白每個人都可能有時會有身體唔舒服。但係問題係你咳嘅時候，刻意除開口罩」，

樓主又補充當時情況，認為如果是偶爾1、2次，尚可以當無心之失，但該名男乘客卻在整趟車程持續拉開口罩，行為令人生厭，「刻意將病菌散播出嚟，咁係咩用意呢」。她表示自己其實大可下車，但堅持把照片分享到網上，意在警醒其他人多加留意，又反問「點解有問題嘅人可以繼續坐車，而我哋要去遷就一啲有問題嘅人」。

帖文引起網民熱議，有人認為男子行為並無不妥，「其實咳有咩罪？」、「咪就係覺得唔需要戴囉咁簡單，個口罩拉開都係喺佢口前擋晒啲口水」。但亦有不少人批評男子自私、無公德心，「就算無肺炎，都唔好拉低個口罩咳」、「明戴咗幾年罩大家都攰，其實冇人想戴，但係唔想戴口罩係一件事，有冇公德心又係另一件事」、「咳係冇罪，但係揭開口罩就大罪！」。

（facebook專頁「真.屯門友」）