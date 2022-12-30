放寬防疫｜如果取消口罩令仲戴唔戴口罩？投票結果係一方僅勝6%！

疫情持續已經超過3年，政府於本月28日宣布放寬一系列的防疫措施，包括取消疫苗通行證、社交距離措施及入境核酸檢測等，但仍保持口罩令。最近網上討論區便掀起相關話題，有網民發文以投票的形式詢問意見，了解大家在取消口罩令的情況下，還會否繼續戴口罩，引來網民熱烈討論。



政府日前大幅放寬防疫措施，但仍然維持口罩令。有網民就在討論區上發文，問如果政府取消口罩令，大家是否會繼續戴口罩。（羅君豪攝／資料圖片）

該名網民在Dcard討論區以「如果取消口罩令 大家仲會唔會照戴？」為題發文，並以投票的形式詢問其他網友的意見。投票共有4338人參與，投票結果顯示，認為取消口罩令後需要戴和不戴口罩的人數接近，前者只比後者高6%。

投票結果也惹來網民熱烈討論，有認為需要戴口罩的網民表示，「戴，始終仲有疫情流傳市區，身體唔好唔想中，更何況下個月通關」、「戴，因為慣咗會對啲客做口型，如果唔戴會被人發現」、「戴係因為懶得化妝執樣」、「太醜樣都係繼續戴，依家喺街除口罩好似私隱部位被人睇咁」。

而認為不需要戴口罩的網民表示，「有得唔戴一定唔戴，戴住口罩好似就嚟焗死咁，一除口罩先呼吸返啲新鮮空氣，勁爽」、「唔會戴，唔想再整到成個口罩都係粉底，我好畀心機化完又抹走晒」、「唔戴，我入親健身室都即除」、「唔會，不嬲都依法例戴緊防花粉口罩」。

亦有意見中立的網民表示，「睇情況啦，呢三年戴住口罩連小病都冇，鼻敏感都冇埋，人多空氣質素差，有人病咪戴」、「睇情況呀真心，做運動就唔戴，返醫院工要戴呀」、「戴唔戴人哋自由，唔好叫人戴或覺得唔戴係異類咪得，咩言論」、「點都好啦，戴唔戴係自由，唔好為咗呢樣嘢互罵就得」。