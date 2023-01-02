港女聖誕歐遊男友斥「賤格」　人工高被罵靠運氣　網民齊鬧爆男方

被伴侶否定，自然倍感氣憤。有港女日前發文，表示早前因為到歐洲旅行而無法陪男友過聖誕，男友因而大罵她「賤格」，而且男友還因為薪金不比她高，而質疑她並非憑實力而是靠運氣，令她覺得男友似是見不得別人比自己過得好。樓主男友的表現引起網民一面倒的批評，不少人都勸樓主早日分手。



有女生發文指男友因為她未有留港陪他過聖誕而怒罵她賤格，更因為她人工較高而質疑她並非憑實力而是靠運氣。（《社內相親》劇照）

該名女生在Dcard以「男朋友成日唔想人過得比佢好」為題發文，稱早前她去了歐洲旅行，為期3周，其時正好橫跨了聖誕節。男友非常氣憤，斥責她未有留在香港陪他過聖誕，認為她「唔應該玩得同食得咁開心」，甚至怒罵她「賤格」。

她解釋指其實邀請過男友共同前往歐洲旅行，但男友認為歐遊消費高，難以負擔。她又補充指男友曾問過她可否請他去，不過最終未有成事。她又指旅行時有不斷與男友聯絡，又買了手信給他，但男友似乎仍然覺得「佢冇得去就唔準人地玩得開心咁」。

而令她不快的是，因為她的薪金比男友高，男友會發脾氣稱不公平，「佢會話我憑咩高人工過佢」，又不時奚落她「冇本事得運氣」。

網民一面倒建議樓主分手，又批評其男友行為幼稚。（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

帖文引來網民熱議，雖然有人認為樓主聖誕節不和男友過「衰咗啲」，但網民幾乎都一面倒建議樓主分手，又批評她男友靠貶低另一半獲得虛榮心的行為，「如果冇上進心又唔抵得人哋好，真係幼稚咗啲」、「又鬧人賤格又鬧人冇本事，呢啲唔叫扭計叫侮辱」、「垃圾男人自卑又冇料到仲要唔抵得」、「賺得少過女朋友咪自己再努力啲」。

（Dcard）