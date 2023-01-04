的士司機亞公灣遭野豬群圍　車頭被推終咁解決　網民笑：畀過路費

野豬出沒注意！有的士司機日前深夜駛至西貢亞公灣公廁對開時，被10多隻野豬包圍，他不敢響咹，怕嚇倒野豬，最終靜待10分鐘後野豬才散開。帖文引起熱議，有網民道出野豬成群結隊於馬路出沒的原因，「有一個婆婆愛心氾濫，日日坐的士去嗰個位派食物畀野豬，引晒佢哋出市區」，有人更說「亞公灣公廁附近啲野豬好惡，上次其中一隻撞我車頭，次次想去嗰度屙篤尿都唔敢」。



有的士司機日前深夜駛至西貢亞公灣公廁對開時，被10多隻野豬包圍。（fb群組「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名司機於周一（2日）在fb群組「的士司機資訊網 Taxi」發文並貼出3張照片，只見馬路四周環境漆黑，其中1張拍到車頭有11隻野豬在徘徊。他無奈地說，「今晚生意已經夠晒靜，仲要落完客出嚟路口俾佢哋包圍（唔知係咪我車頭暖唔肯走，等佢哋散開等咗十分鐘至走到，之後仲有師兄轉咗入嚟，祝佢好運）」。

他其後補充道，野豬群完全不怕的士，還感覺到車頭被其中1隻輕輕地推了1下，「響咹怕嚇親佢哋跑出馬路，等佢哋對我好奇完姿姿悠悠咁行開」。

有網民留言笑說，「冇佢哋陪你10分鐘，你仲靜」、「留下過路費」、「打劫，食得嘅嘢留低」、「梗係圍你啦，佢哋搭車你拒載」。有網民安慰及讚揚樓主，「豬籠入水呀，好意頭」、「你係一個有愛心的司機，值得表揚」、「都係搵食啫，司機好人」。有司機分享經歷表示，「我都遇過，下次你可以慢慢郁，佢哋自然會散開」、「我有次喺西貢都遇過，砵幾砵全部彈開晒」。