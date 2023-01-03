的士拒載片瘋傳！乘客上水到粉嶺　司機拒絕仲咁做：咁樣我唔得閒

的士拒載問題常惹關注，的士司機群組近日就流傳一段影片，上水火車站有穿西裝的男乘客坐上一架紅色市區的士，表示要到粉錦公路，惟司機拒絕，叫乘客轉排綠色新界的士，明言「呢架話明市區的士嚟㗎嘛，新界的士㗎嘛嗰度（排隊）」，又批評乘客「搞錯」。影片引來熱議，有網民批評該乘客「香港之恥」、「極度賤格的自私的乘客」，但也有網民認為法理上乘客無錯，反指摘司機「拒載都大條道理」。



的士拒載問題常引熱議。（貪料圖片）

有司機周日（1月1日）於Facebook專頁「的士司機資訊網」上載一段35秒影片，留言提醒「上水火車站，除夕夜，紅的師兄記得鎖門，大量x頭拉門，綠的冇車拉紅的門」，並備註「片主排咗個幾鐘」。

從影片見到，一名穿西裝的男乘客正坐在的士後座，並問司機「唔上得啊？」司機回應「唔係，咁樣個個（乘客）咁樣我咪好唔得閒？」。乘客表示「我點知佢哋（綠色的士站排隊）戇居點解唔排（紅色的士）」，司機則反駁「唔係咁樣計㗎先生，呢架話明市區的士嚟㗎嘛，新界的士㗎嘛嗰度（綠色的士）」。

上水火車站有穿西裝的男乘客坐上一架紅色市區的士，表示要到粉錦公路，惟司機拒絕。（影片截圖）

乘客不滿追問「市區的士唔行去粉嶺公路㗎咩？」，司機無奈嘆道「你咁樣唔同你搞，大佬，唉」。乘客聞言斥責「吓，你有無搞錯啊？」，司機即連珠發炮回應「唔係我搞錯，係你搞錯啊大佬！大佬，人哋排咗個幾兩個鐘頭喇，你咁樣跳上嚟話去粉錦公路，你睇下人哋，綠的排晒隊」。乘客欲繼續爭論「排晒隊還排晒隊…」，司機卻決絕回應「咁你再排過啦下」。

影片至此結束，暫未知後續情況。有網民看後批評該乘客自私，「此人正是香港之恥，規矩便是規矩，阻人衣食猶如殺人父母」、「沒有了同理心，但求自己快活，不用理會他人的感受」、「極度賤格的自私的乘客」、「想咁樣打尖？」、「行規幾十年一直都係咁。尊重別人=尊重自己」。

但亦有大批網民認為法理上乘客無錯，反而司機涉嫌拒載，「法理係的士輸晒！」、「個客上紅的你邊度都要去㗎喎，你行規係咁都無理由拍片當事實㗎！」、「所謂行規係用嚟規範業內人士。乘客只係畀錢買服務」、「拒載都大條道理」。

根據運輸署的士經營範圍資料，除了東涌道及南大嶼山道路，紅色市區的士可在香港任何地區行走。（貪料圖片）

根據運輸署的士經營範圍資料，除了東涌道及南大嶼山道路，紅色市區的士可在香港任何地區行走，而新界綠色的士可在屯門區、元朗區、大埔區、北區、馬鞍山區、西貢區大部份地方（將軍澳新市鎮除外）、落馬洲管制站（晚上11時至翌日早上6時30分）、落馬洲支線公共運輸交匯處，及深圳灣口岸港方口岸區行駛。

另外，根據《道路交通(公共服務車輛)規例》，的士司機如無合理辯解，不得「故意拒絕或忽略接受租用人的租用，不論該租用人的意圖是以明顯或默示方式表示」，以及不得「拒絕或忽略駕駛該的士至租用人指示的任何地方」，否則即屬犯罪，一經定罪可處第3級最高罰款1萬元及監禁6個月。