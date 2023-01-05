移民英國│阿仔高燒39度°C　港媽出動衛生巾助退燒　3好處完勝冰墊

小朋友發高燒後果可大可小，家長必須小心照顧。有居英港媽近日發文，指年幼兒子發高燒至39度不退，但人在英國未能找到軟性冰墊用作降溫，情急之下她想到動用衛生巾，濕水後放進冰箱充當冰墊替兒子降溫，更列出3個好處，大讚「好用過冰墊」。



有居英港媽近日發文，指年幼兒子發高燒至39度不退，情急之下她想到動用衛生巾，濕水後放進冰箱充當冰墊替兒子降溫。（fb「英國香港人生活交流區」圖片）

該名港媽近日於facebook群組「英國香港人生活交流區」發文，指兒子發高燒至39度持續不退，只好貼身照顧並想方法為兒子降溫。不過身處英國的她未能找到從香港帶去的軟性冰墊，而當地的藥房亦沒有同類物品出售，情急之下令她想到奇招。

港媽希望為兒子製作軟性冰墊的替代品，後來她想到出動女士每月也用到的衛生巾，「俾我諗到用衛生巾濕水放落冰箱」，沒料效果出奇地好。她於帖文列出衛生巾冰墊的3大好處，「唔會太凍，又唔會有倒汗水，直接敷落額頭，黐落頸度，可以不停循環再用」，大讚比冰墊更好用，並鼓勵有需要的家長嘗試這方法。

港媽列出衛生巾冰墊的3大好處，「唔會太凍，又唔會有倒汗水，直接敷落額頭，黐落頸度，可以不停循環再用」，大讚比冰墊更好用。（資料圖片，非當事人）

帖文一出引來網民討論，有人大讚港媽聰明，活用常見必須品為兒子解困，「有創意，能變通的媽媽」、「我見過貼落口罩到，跟住可以掛喺耳仔，咁就唔使拎住咁辛苦」。不過有網民則指出，兒童發燒時不應以冰敷的方式急速降溫，「其實唔應該用冰墊，因為用凍敷會令毛孔收縮更難散熱。仔女發燒我哋會用少少暖水濕毛巾幫佢哋抺額頭同頸，畀多啲水佢哋飲，喺室內唔凍嘅環境着少啲衫等佢慢慢散熱」。

兒科醫生指出，小朋友發燒時，家長應特別留意他們的神智，是否清醒和對答如流；而小朋友休息時則應留意他們的體溫和呼吸。一旦小朋友出現神智迷糊、頭部劇痛或重複性嘔吐等情況，都是病情轉差的徵兆，有機會出現併發腦炎，需立即送院觀察。若小朋友發燒7日以上但沒有病徵，則有機會由其他疾病如免疫力系統失調或肺結核等所致，父母應按情況帶同子女求醫。