恐怖！2歲女發燒　推拿店貼膏藥治療　隔日換藥一揭驚見活蟲蠕動

大陸黑龍江省雙鴨山市一名媽媽帶2歲女兒到當地推拿店調理脾胃，之後孩子出現發燒症狀，推拿店聲稱可買膏藥治療，沒想到，隔天為女兒換藥時，一揭開貼布當場嚇壞，竟看到2條白色活蟲在蠕動！



據陸媒報導，李姓媽媽在推拿店花費1200元人民幣辦理會員卡，打算帶女兒到店調理脾胃30次，前20次調理都無效。

話貼膏藥可退燒 一揭竟見恐怖活蟲蠕動（點擊放大瀏覽，慎入）：

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日前女兒發燒，李女帶女兒到推拿店調理，店員稱可用90元人民幣加購膏藥貼布，有助加強療效的效果。

於是讓女兒腳掌和雙手手腕貼滿膏藥，隔日揭開貼在手上的膏藥時見到活蟲蠕動，讓這名媽媽大呼噁心。

店家後來把辦卡費連同膏藥費合共1290元人民幣全數退還，而畫面曝光，吸引不少網友討論，有人認為推拿店根本沒有資格看病，也有人對媽媽帶發燒女兒去推拿而不是去醫院感到不解。

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